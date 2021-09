Bodmer met en avant le collectif du PSG face à City

Si beaucoup prédisaient la défaite parisienne ce mardi face à l’ogre Manchester City, la donne a été toute autre et le PSG s’est finalement imposé sur le score sec de 2-0. Une victoire intéressante car les hommes de Mauricio Pochettino ont fait preuve d’une vraie abnégation et ont su également faire corps dans les moments compliqués. Une attitude que Mathieu Bodmer, ancien joueur francilien aujourd’hui consultant, a grandement apprécié, comme celui-ci l’a exposé sur les ondes de RMC.

« C’est le collectif qui ressort, c’était très bien. On a même vu Neymar et Mbappé défendre. Un peu moins Messi, mais ça on le savait. À Bruges, ce qui ne marchait pas c’est que les trois ne défendaient pas. Face à City, tu en as deux qui font plus d’efforts. Ils ont fait des efforts, Neymar a beaucoup couru, a expliqué Mathieu Bodmer qui a également voulu mettre en exergue l’importance de la présence de Marco Verratti. Maintenant, l’élément majeur hormis tout cela, c’est la présence de Marco Verratti. C’est lui qui donne cette confiance lors des sorties de balle. On l’a déjà dit, Neymar est meilleur quand il n’est pas obligé d’aller chercher les ballons trop bas. Quand tu as Verratti cela permet de rester plus haut. »