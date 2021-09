Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 29 septembre 2021 au lendemain de la victoire face à Manchester City (2-0) en Ligue des champions. Le succès face aux Citizens, le but de Leo Messi, la première de Gianluigi Donnarumma en C1 et les performances XXL de Marco Verratti et Idrissa Gueye.

L’AFP revient sur la victoire du PSG face à Manchester City (2-0), à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. En remportant ce choc européen, « le club parisien a lancé un avertissement à toute l’Europe, dans la foulée d’un recrutement cinq étoiles. » Idrissa Gueye et Leo Messi sont les buteurs du PSG. Un résultat qui expédie « Paris en tête du groupe A avec quatre points », devant le Club Bruges vainqueur du RB Leipzig (2-1).

L’Equipe du jour évoque également cette « victoire de prestige » des Rouge & Bleu face aux Citizens. Premier buteur de la soirée, Idrissa Gueye « aura été le parfait symbole d’une équipe talentueuse et solidaire, courageuse et volontaire, accrochée à sa victoire comme les griffes d’un félin sur sa proie. » Le premier but de Leo Messi (74e) avec ses nouvelles couleurs a achevé des SkyBlues qui ont buté sur un grand Gigio Donnarumma. Si l’équipe de Pep Guardiola a dominé dans la possession du ballon, elle a fait face à des Parisiens « qui on su défendre avec une rigueur et une agressivité qu’on ne leur avait pas connues depuis le déplacement au Bayern Munich » en avril dernier.

L’Equipe fait également un focus sur les prestations XXL de Marco Verratti (78 minutes) et Idrissa Gueye (90 minutes), ovationnés par le public du Parc des Princes à leur sortie. Premier buteur de la rencontre (8e), l’international sénégalais est en forme depuis le début de la saison avec 4 buts inscrits. Dans son « rôle d’harceleur », le joueur de 32 ans a été « un poison pour le porteur de balle mancunien. » Chargé du pressing et du cadrage avec Ander Herrera, Idrissa Gueye « a fait preuve d’une efficacité diabolique (8 ballons récupérés, 5 tacles). » De son côté, Marco Verratti a livré une prestation de haut vol après une absence de plusieurs semaines. Face à une grande équipe, l’Italien « a montré tout le panel de son immense talent pour s’extirper du pressing. Il y a eu ses habituelles feintes de corps, ses doubles contacts le long de la ligne de touche mais aussi ses passes que seul lui voit. » Positionné dans un rôle de sentinelle par Pochettino, le champion d’Europe a permis à son équipe de bénéficier de sa technique sous pression et il a « sans cesse eu des déplacements intelligents pour compenser les déséquilibres parisiens. »

Le quotidien sportif revient sur la performance globale de Kylian Mbappé. Sa remise en talonnade sur le but de Messi « demeurera le symbole d’une soirée où les étoiles parisiennes sont apparues enfin alignées, chacune à sa place dans la constellation. » Le numéro 7 parisien continue de faire des différences « même quand il n’est pas constant à l’intérieur d’un même match. » De plus, l’international français a participé aux replacements et aux efforts quand son équipe n’avait pas le ballon. L’Equipe évoque également la grande première de Gianluigi Donnarumma en Ligue des champions. Sollicité à plusieurs reprises, le portier du PSG « a été clairement un des grands artisans de la bonne tenue de la soirée parisienne en multipliant les parades (32e, 37e, 43e, 51e, 54e, 59e, 79e, 90e+1. » Seul bémol, « une poignée de relances au pied mal assurées, un secteur qui n’est pas son point fort. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 8 – Hakimi 6, Marquinhos 8, Kimpembe 5, Mendes 6 – Herrera 6, Verratti 8, Gueye 8 – Mbappé 6, Messi 6, Neymar 5

Le Parisien du jour revient également sur la victoire du PSG face à Manchester City. Et pour le quotidien francilien, « on a retrouvé le PSG de la Ligue des champions, celui qui pique l’adversaire, laisse le ballon, fait le dos rond et mise sur sa bonne étoile pour rester éclairé. » Même si le club anglais a dominé dans la possession du ballon, le PSG a fait preuve de résistance et voir « Mbappé s’arracher afin de sortir un ballon chaud en corner, Idrissa Gueye exploser sur chaque adversaire dans un pressing incessant, Marco Verratti étudier méticuleusement l’angle de passe juste pour une ressortie propre du ballon, a donné une autre forme d’émotion, celle d’un collectif qui a pris conscience de la préservation d’un but. »

Le quotidien francilien évoque le trio offensif, Messi-Neymar-Mbappé. Jusqu’à son but, l’Argentin « a été le moins actif du trio magique. » Et pour leur troisième association de la saison, « leur complicité ne saute pas encore aux yeux. » Décisif sur les deux buts des Rouge & Bleu, Kylian Mbappé « a aussi perdu de nombreux ballons. » De son côté le Brésilien a effectué avec sérieux son travail défensif, « mais, là encore, des balles perdues et une complicité assez invisible avec Mbappé. »