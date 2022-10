Si le PSG a pu ramener le point du match nul de son déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne, Gianluigi Donnarumma n’est pas étranger à cette performance. Une bonne prestation qui lui permettra d’emmagasiner de la confiance.

Ce mercredi soir, le PSG a pu compter sur les belles performances de Lionel Messi, Marco Verratti et Vitinha sur le terrain face au Benfica Lisbonne (1-1) en Ligue des champions, mais les Parisiens peuvent aussi remercier Gianluigi Donnarumma dans les cages. Auteur de six parades face aux Aguias, dont quatre arrêts déterminants, l’Italien de 23 ans a été l’un des protagonistes importants de ce résultat nul (noté 8/10 par la rédaction Canal Supporters). Après quelques mois compliqués la saison passée, le champion d’Europe 2021 a repris confiance ces dernières semaines avec un penalty arrêté lors de la victoire face au Stade Brestois (1-0) ou encore ses nombreuses parades déterminantes avec l’Italie en Ligue des Nations. Et ce mercredi, l’ancien de l’AC Milan a de nouveau brillé avec le club parisien.

« Le body language de Donnarumma m’a beaucoup plu »

Et pour l’ancien gardien du PSG, Jérôme Alonzo, Gianluigi Donnarumma avait besoin d’un match référence en Ligue des champions avec le PSG, comme il l’a indiqué au quotidien Le Parisien : « Il fallait un gros match en Ligue des champions. Donc ça vient au bon moment. Après, c’est à confirmer parce qu’en fait je le trouve faussement sûr de lui au pied. Mais à part ça, qu’est-ce qui compte ? C’est un gardien qui te fait quatre arrêts et sans ça tu perds le match. Sans doute. Vous pouvez me l’expliquer comme vous voulez : mercredi soir, si tu n’as pas un grand Gigio, tu te retrouves avec un point de moins et surtout trois points de plus pour les autres et ça te change la vie. La Juve joue deux fois Haïfa et va probablement gagner deux fois (victoire 3-1 de la Juventus). Si tu perds à Lisbonne tu n’es pas bien parce que tu vas à Turin dans trois semaines. Donc le match de Donnarumma ce mercredi est très très important pour lui et pour Paris. »

Jérôme Alonzo a également apprécié l’assurance dégagée par Gigio Donnarumma dans ses cages. « Ce serait bien d’enchaîner parce qu’il est le premier à savoir qu’un match isolé ne compte pas. Mais il est le premier à savoir aussi qu’un match comme ça peut complètement lancer sa saison. Et surtout faire taire les critiques ou en tout cas les doutes. Il y avait une ambiance de dingue et c’est marrant mais je pense que c’est un gardien qui a besoin de ça. Et d’ailleurs l’Euro (remporté par l’Italie face à l’Angleterre à Wembley) me le prouve : il a besoin que ce soit chaud. C’est pour ça que, toutes proportions gardées, je me retrouve un peu en lui parce qu’il y a des gardiens comme ça qui paradoxalement sont vraiment bons que sous une grosse pression. J’ai l’impression que Donnarumma est fait de ce bois-là. Je l’ai trouvé vachement à l’aise. Son ‘body language’ m’a beaucoup plu. Il avait un mélange, comme quand je l’ai redécouvert à l’Euro, d’assurance et de solidité. »