Après son match nul face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions, le PSG retrouvera rapidement la compétition avec un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1.

Après un déplacement à Lisbonne ce mercredi, le PSG n’aura pas le temps de se reposer et enchaînera un second voyage d’affilée. Dès ce samedi, le club parisien, seul leader du championnat, affrontera le Stade de Reims (21h sur Canal Plus Sport 360), à Auguste Delaune, dans le cadre de 10e journée de Ligue 1. L’occasion pour Christophe Galtier d’opérer un turn-over avant le match retour face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions (11 octobre).

« On est prêt à aller embêter les plus grands »

En l’absence du coach, Oscar Garcia, qui ne dirigera pas la rencontre face aux Parisiens pour des raisons personnelles, l’entraîneur adjoint, Will Still, s’est présenté devant les médias à deux jours de la réception des champions de France en titre. Et il compte se donner au maximum face à des Rouge & Bleu qui enchaînent les rencontres depuis plusieurs semaines. « On est tous né compétiteur. On fait ce métier pour ces raisons-là. C’est un match agréable à préparer même si on sait que la difficulté est grande, a déclaré Will Still, dans des propos rapportés par L’Union. « On va jouer notre carte à fond. On n’a rien à perdre. On est prêt à aller embêter les plus grands. Il y a toujours des failles dans n’importe quelle équipe. Leur match de Ligue des Champions à Lisbonne est un bon exemple. Il y a beaucoup de qualité mais il y a des endroits où on va pouvoir leur faire mal. On sait qu’on va devoir être à 110-120 %, que l’ensemble de la prestation va devoir être parfaite. C’est un challenge en plus, quelque chose qui nous motive tous. »

Et pour Will Still, la 17e place du Stade de Reims en championnat ne sera pas un frein pour sa formation : « C’est pesant parce que c’est frustrant. Mais, il n’y a pas d’inquiétude ou de sentiment de panique. On est conscient des erreurs commises lors des matches précédents. Mais, il n’y a que nous qui pouvons changer la donne car on n’a jamais vraiment été mis en difficulté. Le groupe est ambitieux. On ressent plus un sentiment de regrets par rapport aux semaines précédentes où on a perdu des points qu’on n’aurait pas dû perdre. On a envie de bien faire et de montrer notre meilleur visage sont bien présents. » Pour cette rencontre, les Champenois seront privés de Rafik Guitane (genou) et Jens Cajuste (cheville). De leur côté, Thomas Foket, Maxime Busi et Kaj Sierhuis sont toujours à l’infirmerie. Belle surprise de ce début de saison, Junya Ito est suspendu pour ce match.