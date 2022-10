Auteur d’une nouvelle performance de haut vol avec le maillot du PSG, Lionel Messi a été l’unique buteur des Rouge & Bleu lors du match nul rapporté (1-1) du déplacement à Lisbonne. Une belle réalisation qui a été récompensée.

Depuis le début de saison, le PSG peut compter sur un Lionel Messi décisif dans de nombreux matches. En effet pour la quatrième fois d’affilée, après l’Olympique Lyonnais (1-0) et l’OGC Nice (2-1) et le Maccabi Haïfa (3-1), l’Argentin a marqué un but face au Benfica Lisbonne ce mercredi en Ligue des champions (1-1). Après une excellente combinaison avec Kylian Mbappé et Neymar Jr, le septuple Ballon d’Or a parfaitement enroulé sa frappe du pied gauche dans le but occupé par Odysséas Vlachodímos. Une réalisation récompensée par l’UEFA ce jeudi.

Lionel Messi désigné but de la semaine par l’UEFA

En effet, avec ce but, Lionel Messi était en lice pour le titre du plus beau but de la semaine en Ligue des champions et a été justement récompensé. L’international argentin était notamment en concurrence avec Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Alexander Arnold (Liverpool) et André Silva (RB Leipzig). Après Kylian Mbappé lors de la première journée face à la Juventus Turin (2-1), le numéro 30 du PSG est le deuxième Parisien de la saison à remporter cette récompense individuelle.

Au total cette saison, le joueur de 35 ans aura été décisif à 16 reprises (8 buts et 8 passes décisives) en 13 matches avec le PSG. À cela s’ajoutent quatre buts lors des deux rencontres amicales (3-0 face au Honduras et 3-0 face à la Jamaïque) avec l’Argentine lors de la trêve internationale. Après une première année compliquée sous le maillot parisien, Lionel Messi retrouve enfin des bonnes sensations sur le plan offensif.