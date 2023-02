Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma a été désigné comme le gardien numéro 1 du PSG. Le portier italien reste sur de très bons matches ces dernières semaines. Jérôme Alonzo estime que sa cohabitation avec Keylor Navas a ralenti sa progression.

Même si Christophe Galtier l’a choisi comme gardien numéro 1 du PSG en début de saison, Gianluigi Donnarumma avait l’ombre de Keylor Navas juste derrière lui. Irréprochable depuis son arrivée à Paris en 2019, le portier costaricain était tout sauf un numéro 2. Sachant qu’à tout moment il pouvait perdre sa place au profit de l’ancien madrilène, le portier italien n’avait pas réalisé la meilleure partie de première saison de sa carrière. Depuis le départ de Navas pour Nottingham Forest, l’international italien semble s’être délesté d’un poids et enchaîne les prestations de haut vol depuis plusieurs rencontres. Jérôme Alonzo estime que Donnarumma est très bon dans ce qui est très difficile à faire.

« Il réussit beaucoup d’arrêts impossibles ! »

« C’est un cas particulier. Il est arrivé au club alors qu’il y avait déjà un monstre à son poste (Keylor Navas). Il était au cœur d’une polémique qu’il n’a pas déclenchée sur les gardiens n°1 et n°1 bis. Et je trouve que sa progression a été ralentie à cause de ça, juge l’ancien gardien du PSG pour le site internet de la Ligue 1. Il pourrait être encore meilleur aujourd’hui. Car un jeune gardien ne progresse pas autant dans une saison en jouant 40 ou 25 matchs…Il est toujours à un très haut niveau, mais pas à un niveau supérieur de celui qu’il avait à l’Euro avec l’Italie. Qu’a-t-il de si particulier ? il est très bon dans ce qui est très difficile à faire. Il réussit beaucoup d’arrêts impossibles ! Donnarumma réalise des choses que lui seul est capable de faire. En revanche, il prend des buts évitables, comme celui contre le Bayern. Ce match résume bien son profil. Même s’il y a des joueurs responsables sur le but munichois, il doit la sortir. En revanche, l’arrêt d’après sur Choupo-Moting en laissant trainer la main pour empêcher le 0-2, c’est un arrêt que peu de gardiens au monde peuvent accomplir. »

« On ne passe rien à Donnarumma »

Jérôme Alonzo qui a aussi dévoilé les axes de progressions pour le gardien du PSG. « Techniquement, je trouve qu’il a du mal sur les ballons près de lui et sans trop de force. C’est paradoxal, mais je pense qu’il a une vraie marge de progression sur les frappes moyennes. Car il doit être capable de faire mieux que ça. Dans les compartiments du jeu très compliqués, l’Italien est l’un des meilleurs en Europe. Ce qui est compliqué il l’a dans les gants. Étant un des plus grands espoirs du poste, on ne passe rien à Donnarumma. C’est le jeu quand tu es un phénomène. À Monaco, le PSG perd 3-1, mais sans lui, il perd 6-1. Et là, la défaite aurait eu un tout autre impact. Même chose en Coupe de France à l’OM (2-1), où tu peux perdre 4 ou 5-1. Même contre le LOSC, il réussit un arrêt incroyable après 1’30. Et personne ne s’en souvient, du fait du scénario du match (4-3). Donc tout ça, ses défenseurs le voient bien eux. Ils perçoivent les choses différemment des médias et se rendent compte que dans ce contexte actuel au PSG c’est peut-être là que Donnarumma est en train de progresser le plus depuis son arrivée.«

« Les gardiens sont jugés différemment des autres joueurs »

L’ancien portier du PSG a enfin pris sa défense envers les médias, jugés très sévère envers lui. « Je vais vous donner un exemple. J’en parlais avec des amis journalistes après le Bayern qui ne savaient pas trop quelle note lui mettre. Ils lui ont mis 4, alors que j’aurais plutôt donné un 5, car après son erreur il fait un gros match. Sans lui, le PSG peut aussi aller au Bayern à 0-3… Les gardiens sont jugés différemment des autres joueurs. Si un attaquant rate un pénalty mais fait après un très bon match, on ne lui en tiendra pas rigueur et il n’aura pas 4 dans le journal le lendemain. Toute erreur est définitive avec les gardiens.«