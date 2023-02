Le PSG a confié son poste de numéro 1 à Gianluigi Donnarumma. Son agente, Rafaela Pimenta a tenu à prendre sa défense après certaines critiques envers lui.

Gianluigi Donnarumma reste sur plusieurs prestations de très haute volée avec des parades décisives qui ont permis au PSG de ne pas plus sombré dans sa période noire depuis le début du mois de février. Mais contre le Bayern Munich, il a été pointé du doigt pour sa faute de main sur le but de Kingsley Coman. Dans une interview accordée à Téléfoot, Rafaela Pimenta, son agente, a tenu à prendre sa défense. « On parle d’un des meilleurs gardiens du monde. C’est normal que moi, je parle bien de Donnarumma. Mais quand il gagne le titre de meilleur joueur de l’Euro, ce n’est pas le meilleur gardien mais le meilleur joueur. Ça, c’est vraiment un accomplissement. C’est bipolaire la réaction parfois des médias envers Donnarumma. C’est le meilleur du monde, ah il fait chier. Mais attendez, à un moment ça suffit. » L’agente a aussi évoqué l’amour de Marco Verratti pour le PSG. « C’est impossible d’imaginer Verratti ailleurs qu’au PSG. Jamais. Je n’arrive pas à imaginer.«

« Si ça le rend heureux, ça me ferait énormément plaisir »

Rafaela Pimenta a aussi évoqué l’avenir de Xavi Simons, pour qui le PSG a une clause de rachat. « Tous les joueurs ont le dernier mot sur leur avenir. Oui Xavi Simons, a le dernier mot. Chaque joueur a le dernier mot. C’est le joueur à la fin qui doit dire oui ou non je veux venir. J’aimerais qu’il revienne au PSG ? J’aimerais voir Xavi Simons où il est heureux. Si ça le rend heureux (de revenir au PSG, ndlr), ça me ferait énormément plaisir.«