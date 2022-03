Alors qu’il avait toutes les cartes en mains pour livrer une superbe soirée à ses supporters, le PSG s’est une énième fois ridiculisé devant l’Europe entière en offrant une qualification inespérée au Real Madrid (3-1). Un véritable fiasco qui aura, on l’espère, des conséquences radicales sur le club parisien. En attendant, la pression était à son paroxysme ce mercredi soir au moment du coup de sifflet final, que ce soit chez les supporters mais aussi chez les décideurs Rouge & Bleu. Ainsi, des informations venues d’Espagne faisaient état d’une altercation musclée entre Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et le corps arbitral.

Des informations corroborées par RMC ce jeudi matin. Le média nous indique ainsi qu’à la fin de la partie, hors de lui, Nasser Al-Khelaïfi aurait été demandé des explications à l’arbitre de la partie directement dans son vestiaire dédié. Le ton serait ainsi monté entre le directeur sportif brésilien, le décideur parisien ainsi que les instances arbitrales. Un membre du club ibère aurait filmé la scène, ce qui n’aurait pas plu au président parisien. RMC explique que ce dernier prenait énormément à cœur cette confrontation, jugeant comme trahison le fait que le club madrilène ait rallié la Super League. Néanmoins, les choses n’auraient pas été plus loin, et tout se serait apaisé au fil de la soirée. Le Real Madrid, qui devrait envoyer les images de cette altercation à l’UEFA, ne souhaiterait pas que les choses aillent plus loin vu l’influence que possède Nasser Al-Khelaïfi au sein de l’ECA.

Pour l’heure, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Même si les échos de RMC sont bien plus tempérés que ceux de nos collègues espagnols. Le PSG n’ayant rien confirmé, la prudence reste donc de mise dans cette affaire.