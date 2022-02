Depuis plusieurs années, le PSG est vivement critiqué sur sa gestion avec les jeunes du Centre de Formation. Si l’avenir de Xavi Simons et d’Édouard Michut reste encore incertain, celui d’Ismaël Gharbi commence à s’éclaircir du côté de la capitale. En effet, selon les informations de Loïc Tanzi et de RMC Sport, le jeune milieu de terrain est en bonne voie pour obtenir son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu.

Performant avec les U19 et en Youth League, Ismaël Gharbi fait l’unanimité sur ses qualités de joueur. Pourtant, il n’a été convoqué qu’à trois reprises par Mauricio Pochettino cette saison (Trophée des Champions et deux matchs en Coup de France). Comme les autres jeunes du club, le natif de Paris souhaite être inclus dans un projet stable. Justement, les discussions auraient bien avancées entre le jeune de 17 ans et le PSG pour la signature d’un premier contrat professionnel. « Les différentes parties sont confiantes quant à une issue positive qui pourrait intervenir après ses 18 ans, le 10 avril », peut-on lire sur RMC Sport.

À noter que plusieurs fédérations tentent de s’arracher Ismaël Gharbi. S’il est international Français U18 (2 sélections), le joueur a aussi été appelé par la même catégorie en Espagne ces derniers jours. En revanche, le club de la capitale veut le conserver pour préparer son match de Youth League contre le FC Séville, le 1er mars prochain. « La fédération espagnole devrait revenir à la charge, comme la Tunisie, qui espère de son côté appeler Ismaël Gharbi à un échelon supérieur », indique RMC Sport.