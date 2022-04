Analyse CS – Pourquoi le PSG n’y arrive pas à l’extérieur ?

Le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France mais conserve une avance considérable en Ligue 1. Avec 12 points d’avance sur son dauphin l’Olympique de Marseille, le club de la capitale est en passe de remporter son dixième titre de champions mais le bilan n’est pas à la hauteur des espérances et un élément a attiré notre attention. Le PSG se retrouve fréquemment en difficulté à l’extérieur cette saison. Analyse.

Les Rouge & Bleu sont en grande difficulté depuis leur élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Le revers face à Monaco (3-0) confirme les mauvais performances du PSG à l’extérieur cette année et amène de sérieuses interrogations. Sur les six derniers matchs, le club de la capitale a perdu à quatre reprises (Nantes, Nice, Real Madrid et Monaco), a concédé un match nul (OL) et a remporté seulement un petit match (LOSC). Mais on le sait, les symptômes existent depuis bien longtemps déjà. Le 3 octobre dernier, la défaite contre Rennes (1-0) ressemble à une mise en garde. Les hommes de Mauricio Pochettino se feront ensuite accrocher au Vélodrome (0-0), contre Leipzig en Ligue des Champions (2-2), avant de connaître une défaite contre Manchester City à l’Etihad Stadium (2-1). Malgré une victoire contre Saint-Étienne à l’extérieur (1-3) et une victoire en Coupe de France (Feignies Aulnoye), le PSG terminera l’année 2021 avec trois matchs nuls à l’extérieur en Ligue 1 (Nice, Lens et Lorient).

Et pour changer, l’année 2022 débute avec un match nul au Groupama Stadium (1-1). Un mois plus tard, les Parisiens se rassurent à l’approche du Real Madrid, en s’imposant largement face au LOSC de Jocelyn Gourvennec (1-5). L’opportunisme des Nantais, l’injouable Nice, la déroute madrilène et la renaissance monégasque ont confirmé la problématique parisienne. Sur les 7 matches joués à l’extérieur en 2022, le PSG s’est imposé 2 fois, a perdu 4 fois et a concédé 1 nul. Par ailleurs, les quatre derniers matchs en dehors du Parc des Princes, le club de la capitale n’a connu que la défaite. On assiste souvent à des rencontres très frileuses, puisque Paris n’a inscrit que 12 buts sur les sept derniers matchs à l’extérieur, soit 1,71 but par match. Comment peut-on expliquer une telle fébrilité dans le stade de ses adversaires ? L’arrivée du PSG dans une autre ville est toujours un événement pour les autres clubs de Ligue 1, encore plus depuis le mercato XXL réalisé par la direction parisienne l’été dernier. Il y a donc un regain de motivation pour battre l’ogre du championnat. Côté parisien, peut-on parler d’un manque de détermination ? D’une peur de l’inconnu ? Ce qui est sûr, c’est que des changements sont attendus dans les semaines ou les mois à venir…