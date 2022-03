La somme touchée par le PSG grâce à la Ligue des Champions

Après une phase de poule un chouïa balbutiante, le PSG s’est hissé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malheureusement pour Neymar Jr et ses coéquipiers, et surtout pour les supporters parisiens, les Rouge et Bleu se sont faits piteusement sortir par le Real Madrid. Une édition 2021-2022 à oublier pour le club de la capitale d’un point de vue sportif, mais qui reste assez lucratif d’un point de vue économique.

En effet, chaque saison, le PSG amasse logiquement des liquidités grâce à la plus prestigieuses des compétitions continentales. Lors de cette édition 2021-2022, les décideurs franciliens pourront, à minima, se satisfaire d’avoir pu toucher 90,4 millions d’euros en cumulé. C’est le site Swiss Ramble qui met en exergue ces chiffres. Ainsi, le club parisien a touché dans les détails : 20,5 millions d’euros de gains liés aux performances. En termes de coefficient UEFA, Paris a encaissé29,6 millions d’euros. 15,6 millions d’euros, c’est la somme reçue pour participation. Enfin, les droits TV ont rapporté 27,9 millions d’euros au PSG. En comparaison, le LOSC a récupéré 67,9 millions d’euros, les lillois ayant été sortis par Chelsea au stade des huitièmes de finale comme leurs homologues parisiens.