Le feuilleton Kylian Mbappé n’est pas prêt de se terminer. Hier c’est en provenance d’Espagne que le dernier épisode nous est parvenu. L’international français (53 sélections) en fin de contrat en juin prochain, ferait l’objet d’une offre démentielle de la part du PSG afin de le prolonger. C’est Guillem Balague, le journaliste espagnol intervenant à la BBC, qui informait son million de d’abonnés sur Twitter, que le Paris Saint-Germain serait prêt à débourser la somme de 150 millions d’euros pour un nouveau bail de deux ans de son numéro 7. Tout en affirmant que le Real Madrid demeurait encore la piste privilégiée par l’international français. Un peu plus tard dans la soirée, le spécialiste Liga est entré plus en détails sur cette offre sur les ondes de la Cope.

En plus de la prime à la signature de 150 millions d’euros sur deux ans, Guillem Balague a dévoilé le nouveau salaire que pourrait percevoir Kylian Mbappé au PSG, qui serait selon lui, de 40 millions d’euros à l’année, sans compter des éventuelles bonus. Un montant qui ferait de l’attaquant le joueur le mieux payé de l’effectif du Paris Saint-Germain. Une lecture à prendre en compte quand on sait que le club de la capitale souhaite faire de Mbappé la pierre angulaire de son projet. Une information qui, par ailleurs, selon le journaliste espagnol, est en totale corrélation avec les déclarations en zone mixte de l’ancien monégasque dans la foulée de la victoire (5-1) face à Lorient dimanche dernier : » Déjà fait mon choix ? Non, non, non, je n’ai pas encore fait mon choix. Tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu’il y a des nouveaux éléments, plein de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper. J’ai envie de faire le bon choix« . Il existe donc des millions de « nouveaux éléments » selon Guillem Balague.