C’est week-end de coupe pour le PSG et ça commence de la meilleure de manières. Cet après-midi, c’était le choc des 8es de finale de Coupe de France féminine avec un affrontement entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Si l’OL s’était facilement qualifié après une large victoire contre Bordeaux (4-0), les Parisiennes n’avaient pas trouvé la faille face à Dijon (0-0) et ont dû aller jusqu’aux tirs au but pour remporter son 16e de finale.

La première mi-temps de cette rencontre était équilibrée et les duels étaient au rendez-vous même si ce sont les Rouge & Bleu qui ont réussi à avoir les plus belles occasions. Mais la deuxième période aura vu les Parisiennes dérouler, et être largement au-dessus de leurs adversaires. Dès la 48e minute, Baltimore ouvre le score suite à un centre de Däbritz de la droite qui remet en retrait vers l’internationale française qui contrôle et loge une volée puissante dans la lucarne. 30 minutes plus tard, c’est Diani qui fait le break en contre attaque. Mais les filles de Didier Ollé-Nicolle en veulent plus et triplent la mise grâce à l’inévitable Katoto (85e).

3-0, les féminines du PSG se qualifient pour les quarts de finale et éliminent une des favorites de la compétition. De plus, elles se sont aussi vengées de la dernière défaite au Groupama Stadium (1-6). Bravo les filles et rendez-vous au prochain tour !