Analyse CS – Un PSG qui marque… mais qui manque de buteur !

Le PSG est en trêve internationale avec un bilan comptable proche de l’exceptionnel, en étant en tête de la Ligue 1 avec 10 points d’avance sur son dauphin le RC Lens et un total de 34 points. Ce démarrage représente le troisième meilleur de l’histoire du championnat avec seulement 1 nul concédé et une défaite pour 11 victoires. Les Rouge & Bleu ont inscrit 29 buts et en ont encaissé 13, ce qui fait d’eux la meilleure attaque et la troisième défense. Mais penchons-nous aujourd’hui sur le sujet du secteur offensif.

Jugé comme le point névralgique de ce PSG, l’attaque concentre tous les regards des supporters, des adversaires et des observateurs. Pourtant celle-ci ne répond pas encore aux promesses. Dans la période qui démarre au match de Ligue des Champions contre Bruges (15 septembre), qui marque le début des titularisations régulières de Messi – Neymar – Di Maria à la pointe de l’attaque, et qui se termine à Bordeaux en Ligue 1 (6 novembre), les Rouge & Bleu ont joué 12 matches. Sur ces douze confrontations, le PSG a inscrit 21 buts soit une moyenne de moins de 2 buts par rencontre. Statistique encore plus frappante, sur ce même laps de temps, les Parisiens ont eu… 12 buteurs différents. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Marquinhos ont tous marqué lors de ce mois et demi de compétition. À noter que chaque membre de la « MNM » a inscrit le même nombre de buts (3).

Si ce chiffre montre une répartition assez parfaite des réalisations, cela montre aussi que chacun d’entre eux peine individuellement. L’international français a réalisé sa plus longue série sans inscrire de but depuis qu’il est arrivé dans la capitale (6 matches de suite), de leur côté la Pulga et Neymar font statistiquement leur plus mauvais départ en championnat de leur carrière.

Qu’est ce qui explique cela ? Le manque d’automatisme ? Les absences répétées de chacun ? Une composition d’équipe qui change systématiquement ? Un plan de jeu qui se cherche ? Un peu de tout ça… Il sera donc intéressant de voir au retour de cette trêve si cette tendance évolue ou non.

De votre côté, êtes-vous inquiets de cette statistique et des débuts lents de l’attaque parisienne ? Partagez votre point de vue dans les commentaires.