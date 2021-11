Däbritz : « Évoluer au Parc des Princes, c’est incroyable »

Ce mardi soir (21h à suivre sur la chaîne YouTube de DAZN), les Féminines du PSG reçoivent le Real Madrid, à l’occasion de la 3e journée de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Une rencontre qui se disputera au Parc des Princes (plus de 17.000 places vendues à l’heure actuelle). Titulaire indiscutable dans milieu de terrain des Rouge & Bleu, Sara Däbritz a évoqué – dans un entretien au Parisien – la semaine importante qui attend les Parisiennes avec un déplacement à Lyon en fin de semaine. Extraits choisis.

Le titre de championne de France a-t-il donné une confiance supplémentaire ?

« J’ai toujours eu confiance en moi. Mais gagner un tel trophée…Cela représente une année de travail pour gagner un championnat. C’est un moment de soulagement, de fierté. Et cela donne de la confiance, de la motivation pour la suite et remporter de nouveaux titres. C’est ce que nous essayons de faire au quotidien cette saison. »

Le match au Parc des Princes

« Évoluer dans ce stade, c’est incroyable. L’endroit est parfait, le stade magnifique. Un de mes rêves était de jouer dans ce stade avec des fans. L’an dernier, nous avons reçu deux fois Lyon, mais c’était à huis clos. La victoire contre l’OL était déjà une folle soirée mais, là, un rêve va devenir réalité. Ça nous pousse encore plus. »

La grosse semaine avec les matches face au Real Madrid et l’OL

« Il est important de conserver sa routine, de se préparer techniquement, physiquement. On a analysé le Real Madrid comme on le fait avec tous les adversaires. On doit rester concentrées sur nous, nos qualités, qui sont immenses. On a trois matchs importants à venir, mais on conserve la même préparation. Je crois en nos forces, en notre équipe. Si on joue avec nos qualités, je pense qu’on peut gagner ces trois matchs (deux fois le Real et l’OL). »

Son rôle de vice-capitaine

« Je dois d’abord dire que Grace Geyoro est une excellente capitaine et je suis heureuse qu’elle le soit. J’aime avoir des responsabilités donc, oui, j’aime mon rôle. Je me sens bien. J’essaye de tout donner pour l’équipe sur le terrain et en dehors. Avec la sélection allemande, j’ai aussi été capitaine donc j’ai déjà cette expérience. »