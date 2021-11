Selon un proche de la sélection : « Messi n’est pas venu se promener, il vient jouer »

C’est la trêve internationale pour le PSG qui voit ses joueurs s’envoler partout dans le monde pour jouer avec leur sélection nationale. Une des affaires qui fait le plus grincer des dents, est celle concernant Leo Messi et Leandro Paredes. Les deux joueurs, qui sont blessés et n’ont pas pu jouer avec le Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, se sont malgré tout rendus en Argentine et s’entrainent normalement. Une situation qui peut agacer les dirigeants Rouge & Bleu et ses supporter, pourtant la Pulga n’est pas venu faire de la figuration.

En effet selon les informations du Mundo Deportivo, qui ont interrogé un « proche de l’Albiceleste« , Leo Messi « n’est pas venu en Argentine se promener, mais il vient jouer ! » Le journal rajoute que le plan pour le staff technique argentin est clair : « il jouerait un temps contre l’Uruguay, reste à voir s’il débute ou il entre en seconde mi-temps, à sa convenance et ensuite il enchainerait les 90 minutes contre le Brésil. » Le PSG n’est donc pas au bout de ses peines et espère que son joueur star ne va pas empirer son état physique. On rappelle que le numéro parisien souffre du genou et des ischios jambiers.