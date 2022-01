Tous les dimanches, Canal Supporters par son journaliste Valentin Devillaire, revient sur un fait tactique autour du Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, c’est Marquinhos qui va avoir le droit à son analyse. Arrivé dans la capitale en 2013, le défenseur brésilien ne cesse de prouver qu’il est le véritable patron de cette équipe. En dehors de clamer haut et fort son amour pour le club de la capitale, il a toujours assumé ses responsabilités sur le terrain. Car oui, ses performances de cette saison ne sont pas passées inaperçues. Analyse.

Un maître de sérénité

Si le PSG gagne ses matchs cette saison, c’est souvent grâce à Kylian Mbappé, mais c’est aussi dû à la présence de Marquinhos. Avoir un tel coéquipier à ses côtés permet d’avoir une garantie défensive. Il ne fait pas partie de ces joueurs au caractère bien trempé, comme peuvent l’être Sergio Ramos ou Pepe. Mais il met son calme au profit de sa lecture du jeu. Il ne cherche pas à casser son adversaire physiquement mais plutôt à le rendre impuissant en lui piquant le ballon avec une facilité déconcertante. À 27 ans, il est arrivé à maturité dans son jeu et est un véritable leader sur le terrain. Il guide ses coéquipiers dans les placements et sert parfois d’exemple à Presnel Kimpembe, en difficulté cette saison. « Marqui » assume donc ses responsabilités de capitaine. Lors de l’arrivée de l’international espagnol, certaines rumeurs évoquaient une transmission de capitanat à la légende espagnole. Mais avec tout ce que Marquinhos réalise depuis le début de saison, on ne lui enlèverait son brassard sous AUCUN prétexte.

Le « sans-faute »

Plus de vingt matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, quatre fautes mais aucune commise dans sa propre moitié de terrain. Cette statistique prouve que Marquinhos est intelligent dans son placement. Il possède un équilibre presque parfait entre l’agressivité et la subtilité. Il connaît la distance qu’il faut tenir entre lui et le porteur de balle adverse, et sait intervenir au moment opportun. Son efficacité défensive peut aussi s’expliquer par son excellente maîtrise de l’anticipation. Que ce soit sur des centres ou des tentatives de frappes adverses, le défenseur parisien est toujours présent pour intercepter le ballon. Des gestes défensifs qui rappellent parfois son compère Thiago Silva, avec qui il a pratiquement tout appris au PSG. Il est le nouveau « Monsieur propre » du Paris Saint-Germain. Avoir un joueur qui commet aussi peu de fautes aide à ne pas concéder des coups-francs bien placés ou des pénaltys stupides pour l’adversaire.

Un atout offensif majeur

S’il apporte beaucoup défensivement, il est un élément important sur les coups de pied arrêtés et les longues relances. Marquinhos est régulièrement buteurs, notamment dans les rencontres qui comptent. Prendre Marquinhos au marquage sur coups de pied arrêtés est une tâche complexe. Le défenseur brésilien a toujours le même rituel avant de recevoir le ballon sur la tête. Il va travailler son adversaire avant le départ de la balle, dans le but de le semer. Ce qu’il fait souvent, c’est de faire mine de partir au premier poteau, pour ensuite revenir au deuxième. Il se retrouve idéalement positionner pour recevoir le ballon. Le capitaine brésilien mise tout sur ses déplacements et ses changements de direction. Un véritable casse-tête pour la défense adverse. Dans les relances, Marquinhos ne se limite pas à transmettre le ballon normalement. Il peut faire avancer le bloc parisien en avançant avec le ballon et en cassant des lignes avec ses passes. Il lui arrive souvent de faire de longues transversales pour trouver ses coéquipiers sur le front de l’attaque.