Tanguy Ndombélé renforcera-t-il l’effectif du PSG avant la fermeture du mercato hivernal ? Depuis plusieurs jours, les rumeurs font état d’un intérêt des Rouge & Bleu pour le milieu de terrain de Tottenham. Si les dirigeants parisiens pensent avant tout à dégraisser leur effectif dans les jours qui viennent, un renfort au milieu de terrain est également à l’étude. Ainsi, le profil de l’international français est validé par Mauricio Pochettino, qui l’avait fait venir à Tottenham lors de l’été 2019.

Et selon les informations du spécialiste du mercato – Santi Aouna – les discussions se poursuivent entre les représentants de Tanguy Ndombélé et le PSG. « Si aucun accord total n’a encore été trouvé, les deux parties échangent autour du futur contrat de l’ancien Lyonnais qui souhaite rejoindre la capitale », rapporte le journaliste via Foot Mercato. Les échanges entre les différentes parties vont continuer dans les prochaines heures. Après cela, le PSG et Tottenham devront se mettre d’accord pour les modalités d’une arrivée du milieu de 25 ans chez les Rouge & Bleu. Comme évoqué par de nombreux médias, deux options sont possibles : un échange de joueurs (Leandro Paredes a refusé de rejoindre Tottenham) ou un prêt avec option d’achat.

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano rapporte également que « les pourparlers se poursuivront dans les prochaines heures entre Tottenham et le PSG. » Mais les dirigeants londoniens accepteront un départ seulement si le club francilien prend en charge l’intégralité du salaire du natif de Longjumeau (Essonne). Fabrizio Romano précise que le board parisien est désormais « en contact direct avec les agents de Ndombélé. »

En situation d’échec à Tottenham depuis l’arrivée d’Antonio Conte et pris en grippe par certains supporters, Tanguy Ndombele (sous contrat jusqu’en 2025) est favorable à un départ au PSG pour redonner un élan à sa carrière, à moins d’un an de la Coupe du monde au Qatar. Cette saison, l’ancien Lyonnais a seulement participé à 16 matches toutes compétitions confondues (886 minutes) pour un total de 2 buts et un 1 passe décisive. Il n’est plus apparu sur un terrain de football depuis le 9 janvier.