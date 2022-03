Ollé-Nicolle : « On affronte encore un gros morceau »

L’équipe première du PSG n’est pas la seule à jouer demain. En effet, les Féminines se déplacent sur la pelouse de Montpellier dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France (14 heures). Après avoir éliminé Lyon au tour précédent, le club de la capitale affronte une deuxième belle équipe de D1 Arkema. Didier Ollé-Nicolle se méfie des Héraultaises.

« On avait eu un tirage difficile au tirage précédent contre Lyon. L’équipe avait élevé son niveau pour continuer l’aventure dans cette compétition. On affrontera encore un gros morceau. Montpellier est une des meilleures équipes de France, souligne le coach au micro de PSG TV. Ce n’est pas facile de jouer à Montpellier, on avait gagné 1-0. Elles ont mis Lyon en difficulté. Il faudra faire un très bon match pour se qualifier. Chaque match est une nouvelle aventure. Montpellier a trouvé son équipe-type, son organisation. C’est une équipe solide qui a des ambitions. Elles auront une double motivation de jouer contre le Paris Saint-Germain et de se qualifier. Toutes les équipes qui jouent contre nous sont très motivées. On devra être très présent dans notre jeu, dans notre organisation, comme c’est le cas depuis début 2022. Je suis vraiment très satisfait des prestations et du comportement de l’équipe.«