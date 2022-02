Le PSG reçoit ce mardi soir le Real Madrid au Parc des Princes dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu voudront prendre un avantage sur leur adversaire du soir avant de s’envoler en terre espagnole. Après Marquinhos et Mauricio Pochettino plus tôt dans la journée, c’était au tour de Karim Benzema et Carlo Ancelotti d’être face à la presse. L’ancien coach parisien s’est longuement exprimé sur ce choc continental et garde d’excellents souvenirs de son passage en France. Extraits choisis.

Ses sensations avant la rencontre :

« Les sensations sont bonnes, on a toute la confiance du monde. C’est un match difficile contre un adversaire difficile qui a envie de gagner comme nous et qui prétend à remporter la compétition. Ça pourrait même être une finale aujourd’hui et personne ne s’en étonnerait« .

Mbappé :

« Mbappé ? Tous les joueurs qui jouent veulent aider leur équipe à éliminer le rival. Ce que pense Mbappé est la même chose que pensent Benzema, Vinicius ou Messi. Il veut éliminer le rival pour gagner la Ligue des champions« .

Benzema :

« Même si ça fait presque un mois qu’il n’a pas joué, c’est Karim Benzema ! Ce n’est pas un nouveau joueur qui doit s’adapter. S’il se sent bien, il est clair qu’il va jouer« .

Le style de jeu des deux équipes :

« Le PSG va avoir la possession et sont dangereux dans la transition. Et Madrid c’est pareil. Nous avons le toucher et le jeu vertical. Nous sommes deux équipes similaires dans ce sens. Je pense que les deux équipes jouent un football similaire. Nous devons gagner le match en faisant un Full match« .

Son passage à Paris :

« L’entraînement n’est pas difficile pour moi. Plus le club est grand, plus je l’apprécie. C’est un plaisir de s’entraîner à Madrid et de s’entraîner à Paris. J’ai d’excellents souvenirs du temps que j’ai passé ici. Les fans m’ont donné beaucoup d’amour. Mauricio fait un excellent travail, ce n’est pas facile d’entraîner un club comme celui-ci, car il y a beaucoup de pression. La chose la plus importante est gagner, bien sûr. C’est plus que ça, c’est un match de haut niveau ».

Verratti :

« Marco Verratti est un grand joueur qui s’est amélioré, il a plus d’expérience et c’est un joueur très important pour l’équipe. Mais si on doit penser à bloquer Verratti, Mbappé, Messi, Di Marià, Icardi, on va perdre la tête non ? C’est mieux de penser à ce qu’on va faire sur le terrain« .