Anciens – Angel Di Maria retourne officiellement au Benfica

Un an après son départ du PSG pour rejoindre la Juventus Turin, Angel Di Maria va retrouver son premier club européen, le SL Benfica.

Après sept ans au PSG (2015-2022, 295 matches, 93 buts) et un titre de meilleur passeur de l’histoire du club (112 offrandes), Angel Di Maria avait quitté le club de la capitale libre de tout contrat durant l’été 2022. Après plusieurs semaines de réflexion, El Fideo avait décidé de rejoindre la Juventus Turin. Lors de la saison avec le club turinois, il aura participé à 40 matches toutes compétitions confondues pour huit buts et six passes décisives. Alors qu’il avait la possibilité de prolonger d’un an avec la Vieille Dame, il a préféré ne pas lever la deuxième en option dans son contrat.

Son premier club en Europe

Alors qu’il était annoncé dans le viseur de l’Arabie saoudite ou de l’Inter Miami, le champion du monde 2022 a décidé de rester en Europe et retrouver un de ses anciens clubs. En effet, l’Argentin s’est officiellement engagé pour une saison plus une année en option avec le SL Benfica. Le club portugais est celui qui a mis en lumière Angel Di Maria au début de sa carrière. Entre 2007 et 2010, il aura participé à 125 matches pour 15 buts et 25 passes décisives. Il signera ensuite au Real Madrid avant un passage raté à Manchester United (2014-2015) et une signature au PSG durant l’été 2015. Comme à Paris, il portera le numéro 11 au Portugal.