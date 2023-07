Formé au PSG, Timothy Weah évoluait sous les couleurs du LOSC depuis l’été 2019. Une aventure de quatre années qui a pris fin ce samedi avec l’officialisation de son transfert du côté de la Juventus.

À l’été 2019, de nombreux titis ont plié bagages loin du Paris Saint-Germain sous l’impulsion de Antero Henrique. Parmi ceux-ci, on retrouvait des éléments prometteurs tels que Moussa Diaby, Stanley N’Soki, Christopher Nkunku ou encore Timothy Weah. Concernant ce dernier, il avait, pour sa part, rallié le Nord de la France et plus précisément le LOSC avec qui il aura tout de même décroché l’Hexagoal en 2021.

Timothy è uno di noi ⚪️⚫ — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2023

Le PSG va récupérer une somme modique

Mais c’est vers d’autres cieux que le fils de l’illustre Mister George évoluera dorénavant. En effet, la Juventus vient d’officialiser la chose, Timothy Weah rallie le Piémont. Les Dogues récupéreront une manne financière estimée à 12 millions d’euros dans cette transaction. Le PSG ayant négocié 10% sur la plus-value d’une vente, les caisses rouge et bleu devraient donc recevoir une somme avoisinant les 200 000 euros. Sous les couleurs lilloises, Timothy Weah aura disputé la bagatelle de 107 matches pour un total de 8 réalisations.