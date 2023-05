Avec l’approche du marché des transferts d’été, les noms liés au PSG se multiplient et celui de Moussa Diaby en est. En effet, le titi parisien est l’objet d’un fort intérêt de son club formateur afin de le rapatrier. Cependant, le Paris Saint-Germain pourrait voir une forte concurrence se placer dans ce dossier.

Dans la liste des profils recherchés au PSG, l’ailier droit semble se démarquer. En ce sens, et selon les dernières informations rapportées par nos confrères de Foot Mercato, Luis Campos serait personnellement enthousiaste à l’idée de renforcer son attaque avec Moussa Diaby. Plus encore, les premières discussions entre les dirigeants du club de la capitale et l’entourage du joueur seraient entamées. Après avoir quitté son club formateur pour rejoindre le Bayer Leverkusen en 2019 contre la somme de 15 millions d’euros, le natif de Paris (75) est aujourd’hui évalué à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Une progression dans sa valeur marchande qui s’explique par le statut et l’expérience acquise depuis son arrivée en Allemagne. En effet, avec le club de Bundesliga, en quatre ans, Moussa Diaby a disputé 162 matchs toutes compétitions confondues pour 48 buts et 47 passes décisives. Parmi toutes ces échéances, le titi parisien compte par ailleurs 8 rencontres de Ligue des Champions et 24 d’Europa League. Sans oublier ses 9 sélections en Equipe de France. Un parcours qui emmène donc le Paris Saint-Germain à se positionner dans une course pour récupérer le joueur qu’il a formé. Cependant, ce parcours attire également les convoitises d’autres grands d’Europe.

Une rude concurrence pour rapatrier Moussa Diaby ?

Si les discussions seraient donc entamées entre le PSG et l’entourage de Moussa Diaby, l’entrée dans la danse du Real Madrid pourrait bien les perturber. En effet, le champion d’Europe en titre attend de joueurs tels que Mariano Diaz et Eden Hazard de se trouver une porte de sortie. Si les choses se font dans ce sens, selon Marca, c’est alors que les Merengues entreraient dans la course afin de s’attacher les services de Moussa Diaby et renforcer son secteur offensif. Outre-Rhin, le montant de 50 millions d’euros est évoqué.