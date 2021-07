Douchez : “J’ai quand même du mal à imaginer que Navas commence remplaçant”

Depuis ce mercredi, le PSG compte dans ses rangs deux gardiens de très haut niveau. Considéré à juste titre comme l’un des meilleurs joueurs du PSG ces deux dernières saisons, Keylor Navas voit arriver un concurrent de taille chez les Rouge et Bleu en la personne de Gianluigi Donnarumma. Récent vainqueur de l’Euro avec l’Italie, le portier de 22 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2026 avec le club de la capitale. Depuis, la question concernant la hiérarchie au poste de gardien de but est au centre des débats. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, l’ancien portier du PSG – Nicolas Douchez – a été questionné sur cette concurrence entre les deux Parisiens.

“Je suis un peu mitigé. Je pense que ça dépend du discours que les dirigeants ont tenu, que ce soit d’un côté ou de l’autre. Et ça va aussi dépendre de Navas. Donnarumma arrive pour prendre la place de titulaire. Le risque qu’il y a, c’est que Navas le prenne mal et qu’on perde quelqu’un d’important dans le vestiaire, avec un statut de leader. Cette saison en Ligue des champions, il a prouvé et a fait la différence. Ça a fait du bien au PSG”, a commenté Nicolas Douchez sur le plateau de l’EDS. “Vu l’expérience de Navas et le vécu de Donnarumma, c’est possible que les deux aient une discussion dès le début et que la hiérarchie soit définie. Mais si c’est un peu comme à l’époque où j’étais à Paris (2011-2016) avec les discours des dirigeants qui n’avaient pas été clairs, forcément ça crée une tension entre les gardiens car les deux voudront jouer et il y aura forcément un des deux qui sera plus déçu que l’autre cette saison.”

De plus, Nicolas Douchez voit mal Keylor Navas prendre place sur le banc. “Faut-il avoir une hiérarchie claire ? C’est souvent mieux quand il y a une hiérarchie. Maintenant, la hiérarchie peut aussi changer en cours de saison. Ça dépend des performances mais j’ai quand même du mal à imaginer que Navas commence remplaçant. Et au pire des cas, j’ai aussi du mal à imaginer qu’il soit mauvais au point de perdre sa place (…) Je ne vois pas un gardien de l’envergure de Donnarumma venir sans garantie, mais en même temps je me dis que ce n’est pas possible de dire à Navas qu’il ne commence pas la saison. Prendre Donnarumma libre, c’est forcement un super opportunité et ça aurait été dommage de passer à côté. Maintenant au niveau timing, ils viennent juste de prolonger Navas (jusqu’en 2024) et derrière ils lui disent qu’il y a quelqu’un qui va venir pour jouer. C’est assez délicat. D’un côté, il y a eu le discours en interne qui a été tenu à Donnarumma et de l’autre côté il y aura la façon dont Navas va gérer ce nouveau concurrent et comment il va être accueilli au sein des gardiens. S’il n’y a pas une discussion dès le départ, ça peut causer quelques soucis.”