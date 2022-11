Formé au PSG, Hubert Mbuyi-Muamba souffre d’une leucémie. Le défenseur, sous contrat avec Hoffenheim, a rallié la France pour s’y faire soigner.

C’est une très mauvaise nouvelle qui nous parvient ce jour. En effet, Hubert Mbuyi-Muamba, qui a quitté le PSG, son club formateur, à l’été 2021 pour parapher son premier contrat professionnel avec Hoffenheim en Bundesliga, a dû rentrer en France pour effectuer des soins suite à la détection d’une leucémie. C’est le club allemand qui a communiqué sur son joueur via un message de soutien publié sur son compte Twitter officiel.

Wir stehen hinter dir! Nous sommes derrière toi! 🔵⚪️



Unser U23-Spieler Hubert Mbuyi-Muamba hat vor wenigen Tagen erfahren, dass er an Leukämie erkrankt ist. Er befindet sich zur Behandlung in Frankreich.



Wir wünschen Dir viel Kraft, Hubert 💙 pic.twitter.com/5gDeznxf1D — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) November 4, 2022

Âgé de 19 ans, Hubert Mbuyi-Muamba avait décidé de repousser l’offre parisienne, lui qui se trouvait en fin de contrat stagiaire avec les Rouge et Bleu en juin 2021. Le natif de Montfermeil évoluait depuis un peu plus d’un an avec l’équipe réserve du TSG Hoffenheim.