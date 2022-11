Ce mercredi soir, le PSG se rendait sur la pelouse de la Juventus pour l’ultime journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une partie qui a vu les supporters parisiens se déplacer en nombre.

Drôle de journée vécue par le PSG en Ligue des Champions ce mercredi soir. Leaders de leur groupe H avant le coup d’envoi, les hommes de Christophe Galtier se sont faits supplanter au dernier moment, malgré leur victoire, par le SL Benfica à la différence de but particulière. Résultats des courses, les Rouge et Bleu finissent donc deuxième et possèdent plus de chance de tomber sur un adversaire ardu en huitièmes de finale. mais outre ces considérations purement sportives, un autre point est à évoquer concernant cette confrontation. En effet, les supporters parisiens étaient donc nombreux au Juventus Stadium. L’occasion pour eux de faire encore parler.

Un cas disciplinaire étudié fin novembre

Car oui, durant ce match, de nombreux fumigènes ont été craqués au sein du parcage visiteurs. En plus de cela, des projectiles ont été apparemment lancés par ces mêmes supporters du PSG sur la pelouse. De quoi obliger l’UEFA à intervenir, nous indique ce jour L’Équipe. Ainsi, comme nous le relaye cette source, l’instance européenne a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du club de la capitale pour les motifs suivants : « Utilisation d’engins pyrotechniques » et « Lancement d’objets ». Ce cas disciplinaire sera étudié à la fin novembre. À noter qu’une procédure similaire est d’ores et déjà ouvertes contre le PSG après la réception du Maccabi Haïfa le 25 octobre dernier pour cause « d’Usage de feux d’artifice » et « Des messages provocateurs de nature offensante.