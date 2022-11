Arrivé au PSG l’été dernier, Nordi Mukiele n’a pas mis les pieds en terres inconnues. Véritable enfant de la région parisienne, le défenseur polyvalent Rouge & Bleu évolue aujourd’hui dans son cocon, qu’il a quitté très jeune pour construire sa carrière de footballeur. Nos confrères du journal Le Parisien son allé sur ses traces.

Originaire de la ville de Montreuil (93) Nordi Mukiele est tombé amoureux du football très tôt dans sa vie. C’est en partant de tous les terrains autour de chez lui que le joueur du Paris Saint-Germain atterri sur celui du Paris FC à l’âge de 5 ans. Un club qui lui aura donné l’occasion de rencontré Marc Moesta, un éducateur : « Ce dont je suis le plus fier, c’est que ces gamins n’oublient pas d’où ils viennent. J’en ai qui m’appellent, qui envoient des messages, qui passent donner de leurs nouvelles« , déclare l’homme qui est au PFC depuis plus de 18 ans à nos confrères du Parisien. Encore dans les rangs de l’autre club parisien, Marc Moesta assure que « Les Mukiele ont un peu marqué le club« . En effet, en plus de Nordi, Norvin (21 ans) et Nordan (16 ans), ont portés les couleurs du Paris FC. Le dernier d’entre eux évolue aujourd’hui au Stade Rennais. Le point en commun autour des trois premières lettres du prénom s’étend jusqu’à la sœur de la fratrie, Normélie. A ce sujet, l’ami d’enfance de Nordi Mukiele, Brahima Magassa répond au Parisien : « Il ne m’a jamais vraiment donné d’explication, mais son père s’appelle Norbert (sourire). Il voulait sans doute un truc original pour ses enfants. Ça va bien à la famille !« .

Dans ce récit de la vie de Nordi Mukiele, il est également souligné le fort tempérament du numéro 26 du Paris Saint-Germain : « Il avait beaucoup de tempérament. Il fallait le canaliser« , raconte Marc Moesta, avant de poursuivre : « Le foot était une carotte […] Ça permet de faire comprendre au gamin que si l’école ne va pas, on stoppe le foot le temps que ça aille mieux« . Et pour le paternel de Nordi Mukiele, il n’y avait qu’un pas entre la parole et les actes : « Il avait déjà des offres de clubs au collège. Il avait fait des tests aux Girondins mais par rapport à l’école, à son comportement, son père avait refusé qu’il aille là-bas. Il voulait qu’il se concentre un petit peu. Il savait les qualités du petit : si c’était pas maintenant, il aurait autre chose« , se souvient Brahima Magassa, l’ami d’enfance de Nordi. C’est seulement à la fin du collège, après avoir passé le brevet, que l’ancien du RB Leipzig fait ses valises pour rejoindre Laval.

Un récit à retrouver en intégralité sur le site du journal Le Parisien.