Anciens – Mavinga : « Fier d’avoir porté les couleurs du PSG »

Depuis de nombreuses années, le PSG possède un centre de formation reconnu dans le monde entier. Chaque année, les recruteurs se bousculent pour venir observer les jeunes pousses rouge et bleu. Certains, à l’image de Presnel Kimpembe, réussissent à faire leur trou au sein de l’équipe première. D’autres font le choix de poursuivre leur carrière loin de la capitale avec plus ou moins de réussite. En 2011, Chris Mavinga faisait partie de ceux-là. En effet, à l’issue de son contrat stagiaire, le défenseur avait rallié Liverpool. Une décision pas vraiment probante à l’époque, ce dernier n’ayant pas joué la moindre minute avec les Reds. Comme tous les jeudi maintenant, le PSG est allé à la rencontre de son ancien joueur. L’occasion pour lui d’évoquer ses souvenirs parisiens et sa vie aujourd’hui du côté de Toronto au Canada où il y évolue depuis 2017.

Ses souvenirs au PSG

« Je ne conserve que d’excellents souvenirs de mes trois années passées à Paris. Dès mes premiers pas au Centre de Formation, j’ai vite compris qu’il y avait une certaine exigence à adopter. J’y ai appris beaucoup de choses en tant que footballeur, mais également en tant qu’homme. Des choses qui me servent encore aujourd’hui. Par exemple, j’ai un mental à toute épreuve car très jeune il fallait déjà faire face à la concurrence. Très souvent, je repense à mon entraîneur David Bechkoura en U18 qui m’a transmis des conseils pour faire face à n’importe quel obstacle. Quand je rencontre des périodes un peu délicates, j’ai ses mots qui me reviennent en tête. J’ai également appris à être très rigoureux, car nous avons été responsabilisés très tôt. Il faut savoir se prendre en main sans nos parents si on veut passer chaque étape. Ce fut une expérience très enrichissante qui m’a permis de grandir sereinement. Je suis vraiment très fier d’avoir porté les couleurs du club. »

Mamadou Sakho, l’exemple à suivre

« Mon idole était Mamadou Sakho. Le Titi du PSG par excellence ! Il n’a qu’un an de plus que moi, mais comme il était déjà dans le groupe professionnel depuis un moment forcément j’en avais fait mon exemple. Je voulais tout faire comme lui ! Au Centre de Formation, il était déjà au-dessus du lot. Comme il jouait au même poste que le mien, j’essayais de reproduire ce qu’il faisait. Je n’avais d’yeux que pour lui. »

Son aventure à Toronto

« Je dispute ma sixième saison au Toronto FC. J’y ai remporté tous les principaux titres, comme le championnat et la coupe du Canada, mais surtout la Major League Soccer dès ma première saison en 2017. Nous avons atteint la finale de la Ligue des Champions CONCACAF en 2018, mais nous avions été battus aux tirs-au-but par le club mexicain de Guadalajara. Chaque match, j’essaye de donner le meilleur de moi-même sur le terrain pour être le plus performant possible. »

Comment est perçu le PSG au Canada ?

« On voit de plus en plus de maillots rouge et bleu au Canada. Dans les magasins, en ville, dans les parcs… Beaucoup de fans de football et d’enfants portent le maillot de Paris, notamment les enfants de mes propres coéquipiers ! J’en profite pour saluer le PSG Fan Club Toronto qui est très actif. Les matches sont très suivis ici. Ce club est devenu incontournable à l’échelle mondiale. »