La conclusion de la Ligue 1 avance à grands pas et, avec elle, le mercato rythmant l’intersaison. Après les désillusions vécues lors de cet exercice, des changements devraient advenir sur de nombreux points au club. Mauricio Pochettino pourrait, par exemple, être remercier, c’est du moins la tendance du moment. En termes de recrutements, certains noms reviennent avec plus ou moins d’insistance.

Ce mercredi, les échos qui nous sont parvenus concernaient principalement Aurélien Tchouaméni, qui devrait quitter l’AS Monaco en fin de saison, et Christopher Nkunku. Après une saison plus que pleine avec le RB Leipzig, l’ancien parisien aimerait se confronter à un nouveau challenge. Un autre nom assez surprenant a également été associé au PSG au sein de la rubrique transfert. Il s’agit d’Ederson, le milieu de terrain brésilien de la Salermitana en Serie A.

Une grosse somme annoncée

En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG serait très intéressé par ce milieu de terrain de 22 ans. Une rumeur qui nous était déjà parvenue des colonnes du Corriere dello Sport il y a plusieurs semaines de cela. Leonardo, qui a fait du championnat italien l’un de ses terrains de chasse préférentiels, serait séduit par le profil box to box de celui qui a signé avec l’actuel 18e de Serie A en janvier dernier pour un peu plus de 6 millions d’euros. Le journal nous indique également que le prix d’Ederson ne serait plus du tout le même aujourd’hui. En effet, pour céder leur prometteur élément, les dirigeants de la Salermitana attendraient une coquette somme : entre 30 et 35 millions d’euros. C’est le président du club transalpin qui a lui-même fixé ce prix dans les colonnes de GDS : « J’ai tellement d’amis qui m’envoient des messages pour me parler de lui. C’est un grand patrimoine pour le club et je n’ai pas encore pensé à sa valeur. Mais je crois que, en considérant son âge, son rôle et ses qualités offensives et défensives, ce serait au moins 30 ou 35 millions d’euros. Il peut devenir un champion exceptionnel, le meilleur à son poste. »