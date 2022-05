Ce mercredi soir, le Real Madrid s’est qualifié de manière rocambolesque pour la finale de Ligue des champions. Après une défaite 3-4 sur la pelouse de Manchester City au match aller, les Madrilènes se dirigeaient vers une élimination avec un but de Riyad Mahrez lors de la confrontation retour. Mais dans le temps additionnel, un doublé de Rodrygo a permis au club merengue d’arracher les prolongations avant un penalty libérateur de Karim Benzema. Une victoire 3-1 (6-5 en score cumulé) qui a permis au public merengue de vivre une nouvelle belle soirée européenne après les qualifications face au PSG et Chelsea aux tours précédents. En face, l’équipe de Pep Guardiola a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des champions dans un scénario cruel. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Didier Roustan a comparé l’élimination de Manchester City à celle du PSG en huitièmes de finale et notamment le traitement réservé par les médias.

« Moi, ça me fait bien marrer avec tous les grands spécialistes qui ont massacré le PSG par rapport au 3-1, et avec un Real qui se relance avec une faute sur Donnarumma. Même s’il n’est pas très futé, il y a quand même faute. Ce qui est important, c’est qu’on massacre le PSG lorsqu’ils prennent ce but-là, vingt minutes après un deuxième puis un autre quelques secondes après. C’est exactement ce qu’a fait Manchester City. Une équipe de City qui n’a pas faibli après le but comme le PSG ? Ah bon, après le but du 2-1, tu crois que City va s’en remettre. À l’égalisation du Real Madrid, il y a eu un affaissement. Ce n’est pas normal psychologiquement qu’une équipe comme City, qui a plus d’atouts et de certitudes que le PSG, se prenne ce premier but. Il reste six minutes d’arrêt de jeu, moi je les sens liquéfier et ils se prennent ce deuxième but. »

Un scénario pire que celui vécu par le PSG ?

Pour Didier Roustan, le PSG aurait subi de nombreuses critiques si un tel scénario avait eu lieu dans son match. « Un match irrationnel ? Alors si c’est le cas, il faut aussi dire que contre le PSG c’est irrationnel. À un moment, il faut que ce soit des deux côtés. Vous avez raison, ils (Manchester City) ont été supers après, avec beaucoup d’occasions (ironie). Je ne cherche pas à dédouaner le PSG. On les a massacré. Si tu les massacres, tu dois autant massacrer Manchester City. Si pour vous, ce n’est pas comparable et que Manchester City maîtrise après le but de l’égalisation, alors on n’a pas vu le même match. Manchester City a explosé. À la limite, c’est presque pire. Tu vois que City n’y est plus en prolongations. Ils sont perdus. Je te mets un billet que si ce (mercredi) soir il y avait le même scénario avec le PSG, tu les massacres. »