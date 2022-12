Alors qu’il a quitté le PSG depuis plus de deux ans maintenant, Edinson Cavani évolue aujourd’hui du côté du FC Valence. Mais c’est son comportement sous la tunique de l’Uruguay qui risque de lui coûter très cher ce jour.

Alors qu’elle avait atteint, à minima, les huitièmes de finale de la Coupe du monde lors des trois dernières éditions, l’Uruguay n’a pas eu cette même réussite en terre qatarie. Dans un groupe où il fallait batailler avec le Ghana, le Portugal et la Corée du Sud, cette dernière n’a pas eu le résultat escompté et a donc été éliminée en phase de groupe. D’ailleurs, durant leur ultime échéance durant ce mondial, certains Uruguayens, en désaccord avec les décisions arbitrales, ont eu un comportement très déplacé.

Cavani et Jimenez dans l’œil du cyclone

C’est notamment le cas du meilleur buteur de l’Histoire du Paris Saint-Germain. En effet, après le coup de sifflet final face au Ghana, Edinson Cavani s’en est violemment pris à l’écran de l’assistance vidéo. Une manière pour lui d’évacuer sa frustration certainement. Reste que ce geste, plus que répréhensible, pourrait lui coûter très cher. Car oui, AS nous apprend que la FIFA va diligenter une procédure suite à cette fin de match plus que houleuse. Au pire des cas, El Matador risque six mois de suspension, ce qui lui ferait manquer le reste de la saison en cours avec son club du FC Valence. José Maria Jimenez, l’arrière central de l’Atlético de Madrid et compatriote d’Edinson Cavani, se trouve dans la même problématique… L’Uruguay a jusqu’au 9 janvier prochain pour défendre ses deux joueurs. La réponse de la commission de discipline de l’instance devrait délivrer son verdict d’ici à la fin février.