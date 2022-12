Pendant plus d’un an, l’avenir de Kylian Mbappé a fait la Une des quotidiens sportifs du monde entier quasiment quotidiennement. Il avait finalement décider de prolonger au PSG et de repousser les avances du Real Madrid. Ce dernier pourrait ne pas revenir à la charge cet été.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est associé au Real Madrid. L’attaquant du PSG aurait pu rejoindre le club madrilène à plusieurs reprises. En fin de contrat en juin 2022 avec les Rouge & Bleu, il a longuement hésité entre prolonger son contrat et rejoindre libre le Real Madrid. L’international français a finalement décidé de rester à Paris en prolongeant son contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Un affront de l’autre côté des Pyrénées. La presse ibérique expliquant que l’ancien monégasque avait laissé passer sa chance. Ce dimanche, Marca est revenu sur ce dossier.

Le Real Madrid suit sa feuille de route

Selon le quotidien sportif madrilène, le Real Madrid reste sur sa feuille de route depuis que Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG, celle de ne pas lui rouvrir la porte. Marca explique que le club entraîné par Carlo Ancelotti, a commencé à construire une équipe sans Mbappé dans ses plans. Le Real aurait décidé de renforcer le statut de certains joueurs, comme les Brésiliens Vinicius JR (22 ans) et Rodrygo (21 ans). Toujours selon le quotidien sportif, toutes les rumeurs sorties ces derniers jours ne sont que des feux d’artifice sans poudre. Les dirigeants du Real Madrid ont fini par être fatigués du grand effort pour tenter de signer Mbappé. Ils pensent également que personne ne peut donner le montant de la prime de fidélité qu’à Mbappé au PSG. Enfin, le Real Madrid ne voudrait pas chambouler l’ordre du vestiaire madrilène.