Lors de cette Coupe du monde 2022, le PSG a été bien représenté avec pas moins de 11 joueurs avant le début du Mondial. Et sans surprise, le club parisien sera l’équipe française qui recevra le plus gros pactole de la part de la FIFA.

Grâce aux performances de ses joueurs, le PSG aura fait parler durant ce Mondial 2022 au Qatar. Et pour cause, deux stars des Rouge & Bleu disputeront la finale ce dimanche entre l’Argentine et la France : Lionel Messi et Kylian Mbappé. Avec onze joueurs convoqués avant le début du Mondial (avant le forfait de Presnel Kimpembe le 14 novembre dernier), le PSG était bien représenté pour cette 22e édition de la Coupe du monde, devant le Stade Rennais (8), l’AS Monaco (6), Marseille (5) et le RC Lens (3) . En France, 21 clubs avaient des joueurs concernés par la compétition. Et pendant ce mois loin de leur club, la FIFA va dédommager les formations. « Pour être éligibles, les clubs du monde entier devaient s’inscrire sur une plateforme digitale avant le 31 octobre, ‘au cas où un de leurs joueurs figurerait finalement sur la liste’, mais pouvaient évidemment se manifester un peu plus tard, lors de la publication des heureux élus par le sélectionneur de leur équipe nationale », détaille L’Equipe dans son édition du jour. « Environ 10.000 dollars (environ 9 434 €) pour chaque jour passé par un joueur en sélection, du début de sa préparation officielle jusqu’au dernier match dans la compétition. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des deux années précédant la compétition », précise l’instance du football.

Le PSG touchera un quart de la cagnotte de 12,1M€ pour les clubs français

Ainsi, les sommes versées se calculent en fonction du parcours des sélections dans la compétition. « Pour un finaliste du Mondial qui figure dans son effectif, un club touchera 370 000 dollars (350 000 euros), à condition qu’il ait passé les deux dernières années au club. Dans le cas contraire, la rétribution se fait au prorata. » Ainsi, Leandro Paredes, prêté avec option d’achat à la Juventus cette saison, rapportera un peu d’argent au PSG grâce à sa présence dans le groupe de l’Argentine. Au total, la FIFA versera une somme de 12,1 millions d’euros aux clubs français. Grâce aux différents parcours de ses joueurs, le PSG touchera un quart de cette somme, soit environ 3,1 millions d’euros.

Le montant (approximatif) touché par les clubs français