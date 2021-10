Matuidi pense que le PSG peut être « quasi-imbattable »

Après un succès poussif face au LOSC, le PSG retrouve la Ligue des Champions cette semaine avec un déplacement en Allemagne sur la pelouse du RB Leipzig. En cas de succès ce mercredi, les Parisiens prendraient une grosse option dans la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Avec son dernier mercato XXL, le Paris Saint-Germain fait partie des favoris en Ligue des Champions… Même si dans le jeu ce n’est pas encore ça… Interrogé par Prime Video, Blaise Matuidi a partagé sa joie de voir Messi sous les couleurs parisiennes et estime que le club de la capitale peut être « quasi-imbattable ».

« Il y a deux ans, si on m’avait dit que Messi allait jouer à Paris, je ne l’aurais pas cru ! C’est extraordinaire et la Ligue 1 doit en profiter. J’espère qu’il fera de très bonnes choses car je reste un fan du PSG. Maintenant il faut que les individualités se mettent au service du collectif. S’ils arrivent à mettre leurs égos de côté, alors ils seront quasi-imbattables. Ce sera le plus dur pour Pochettino, c’est de gérer ces individualités. Il faut savoir les gérer, et ce sera le plus difficile au quotidien… Même si beaucoup d’entraineurs aimeraient être à sa place ! »