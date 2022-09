Débarqué par le PSG le jour de Noël 2020, Thomas Tuchel n’avait pas attendu longtemps avant de trouver un nouveau banc. En effet, il avait rejoint Chelsea quelques jours plus tard. Et son arrivée en Angleterre a été une réussite puisque seulement quelques mois sur le banc des Blues, il remportait la Ligue des Champions contre Manchester City (1-0). Satisfaits du visage affiché par son équipe et de ses performances, les dirigeants londoniens pensaient à prolonger le coach allemand, qui est lié avec Chelsea jusqu’en juin 2024.

Un début de saison difficile fatal pour Thomas Tuchel

Mais le début de saison difficile de Chelsea, sixième en Premier League (3 victoires, 1 nul et 2 défaites) et la défaite lors de son entrée en lice en Ligue des Champions contre le Dinamo Zagreb (1-0) hier ont assombri cette idylle. Ce mercredi matin, le club anglais a annoncé – sur son site internet – le limogeage de l’ancien coach du PSG, un an et demi après son arrivée sur le banc des Blues. « Le staff d’entraîneurs de Chelsea prendra en charge l’équipe pour l’entraînement et la préparation de nos prochains matchs alors que le club agit rapidement pour nommer un nouvel entraîneur« , assure Chelsea dans son communiqué.