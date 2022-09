Entre Mbappé et Haaland, Thierry Henry a fait son choix

Hier soir, le PSG s’est imposé contre la Juventus de Turin (2-1) – au Parc des Princes – grâce à deux buts de Kylian Mbappé. De son côté, Manchester City s’est largement imposé sur la pelouse du Séville FC (0-4) avec un doublé d’Erling Haaland. Les deux jeunes attaquants (23 pour le Parisien, 22 pour le mancunien) seront les visages du football mondial pendant une quinzaine d’années. Thierry Henry a fait son choix entre les deux monstres.

« Kylian Mbappé peut créer et finir. Erling Haaland ne crée pas. Il termine. Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer au milieu. Haaland ne peut jouer qu’au milieu, analyse l’ancien attaquant pour CBS Sport. C’est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner la Ligue des champions l’an dernier contre le Real Madrid. Si c’était lui à la fin de ces occasions qu’ils ont ratées, ils se seront concentrés sur le fait d’en marquer une ou deux. Pour l’instant, Mbappe est toujours mon vote.«