Rothen défend le PSG devant la réussite de Tuchel et Emery

Alors qu’ils avaient remporté la manche aller avec brio, les joueurs du PSG ont failli lors du retour en terre madrilène. En 17 petites minutes, les Rouge et Bleu ont sombré face au Real Madrid et à Karim Benzema. Une nouvelle désillusion à ajouter aux autres en somme. De leur côté, Unai Emery et Thomas Tuchel ont tous deux atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions, respectivement avec Villareal et Chelsea. Une situation qui a fait réagir bon nombre d’observateurs, ces derniers ne se gênant nullement pour critiquer copieusement la gestion du club de la capitale.

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen s’est insurgé face à ces critiques qu’il juge vide de sens : « C’est un raccourci, bien sûr que cela en est un. Parce que c’est tellement facile, c’est l’histoire du football. Il y a des joueurs qui sont en situation d’échec dans de grands clubs, qui changent de club et qui se révèlent. Cela ne veut pas dire pour autant que ces clubs sont malades. Il y a tellement de paramètres à mettre en avant pour expliquer un échec. C’est trop simple de dire que ce club est ingérable, que ce club est inentraînable… Unai Emery est le responsable numéro un de la remontada, la plus grosse désillusion de l’Histoire du PSG. Il avait un vrai problème de caractère quand il était au PSG. (…) Thomas Tuchel, on ne va pas comparer ce qu’il a mis en place à Chelsea et ce qu’il a mis en place au PSG. Les gens ont la mémoire courte. Au PSG, plus personne n’en pouvait de Thomas Tuchel. Il a été dans le sens du vent, dans le sens des joueurs. Alors oui, il y a des choses qui ne vont pas au PSG, mais pour autant, ces coaches ont fauté à Paris. Ils ont tous de grosses casseroles. »