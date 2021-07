Anciens – Stanley Nsoki s’engage avec le Club Bruges

Formé au PSG, Stanley Nsoki avait décidé de poursuivre sa carrière à l’OGC Nice lors de l’été 2019. Un transfert qui avait permis au club de la capitale de récupérer environ 12,5M€. Mais après deux saisons chez les Aiglons, le défenseur de 22 ans va vivre sa première expérience à l’étranger. En effet, le natif de Poissy s’est engagé jusqu’en 2025 avec le Club Bruges, champion de Belgique lors des deux dernières saisons. Les Niçois devraient percevoir 6,5 M€ dans cette opération, selon la presse belge. “Malgré son jeune âge, Stanley a déjà livré 48 rencontres en division 1 française et peut évoluer aussi bien comme défenseur central que sur le flanc gauche. Nsoki a signé un contrat d’une durée de 4 saisons avec le FCB. Bienvenue Stanley !”, a communiqué le club belge. Il disputera la Ligue des champions avec sa nouvelle équipe.

De son côté, le Titi du PSG a livré ses premiers mots. “Je suis un joueur qui aime aller au duel, qui aime défendre et qui est relativement calme sur le terrain. Je peux faire des différences physiques et technique avec le ballon. Je pense que je vais me plaire ici. Il y a tous les atouts pour bien se développer. On m’a très bien accueilli. J’ai choisi le Club Bruges car c’était un projet très intéressant qui me permet de me développer et d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs.”