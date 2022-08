Ander Herrera finalement prêté par le PSG ?

Depuis plusieurs heures, les médias français et espagnols confirment le départ d’Ander Herrera du PSG. Les derniers échos en date proviennent du journal L’Equipe, plus précisément notre confrères Loïc Tanzi, qui avance une présence de l’Espagnol à La Factory ce mardi, afin de régler les derniers détails de son départ, et de conclure l’accord avec le Paris Saint-Germain concernant sa résiliation de contrat. Cependant, le journaliste français a complété son information un peu plus tard dans la journée. En effet, le numéro 21 parisien était bien présent au siège du club de la capitale, cette présence avait bien pour but de régler des détails autour de son départ, mais pourrait finalement ne pas concerner une résiliation de contrat.

En effet, si le départ d’Ander Herrera du PSG semble être proche, il pourrait que celui-ci ne se fasse pas dans le cadre d’une résiliation de contrat, mais d’un prêt avec option d’achat. C’est en tous cas ce que Loïc Tanzi rapporte par le biais « d’autres sources« .