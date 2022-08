Le PSG poursuit son opération dégraissage

Avec l’arrivée de la nouvelle direction sportive, le PSG a pour but cet été de dégraisser son effectif. La création d’un « groupe 2 » va dans ce sens, afin d’envoyer un message on ne peut plus clair aux joueurs concernés par ce grand ménage souhaité par Luis Campos et Christophe Galtier. Dans ce chantier, le contrat d’Ander Herrera a bien été résilié comme annoncé par la presse internationale depuis plusieurs heures. Une information confirmée par RMC Sport, qui avance également que l’Espagnol va percevoir une indemnité correspondant à un peu plus d’un an de salaire. Il devrait rapidement s’engager avec l’Athletic Bilbao. Concernant Idrissa Gueye, le milieu de terrain sénégalais est toujours sur le départ, et a d’ores et déjà trouvé un accord avec Everton. Cependant, les négociations bloquent avec son club pour le moment. Le numéro 27 Rouge & Bleu souhaiterait lui aussi résilié son bail avec le PSG afin de percevoir une indemnité et s’engager libre de tout contrat avec les Toffees.

Leandro Paredes et Keylor Navas, respectivement sur les tablettes de la Juventus Turin et Naples, font toujours l’objet de négociations entre le PSG et ses homologues de Serie A. Cependant, notre confrère d’RMC Sport, Fabrice Hawkins, précise que ces deux joueurs sont estimés par la direction du club de la capitale, et que le staff parisien composera avec eux sans soucis s’ils ne trouvent pas de porte de sortie.

Deux cas plus compliqués

Si les dossiers précédemment cités avancent plutôt bien, d’autres éléments qui composent le « groupe 2 » ne seraient pas enclin à faciliter les choses. En effet, les cas de Julian Draxler et Mauro Icardi sont évoqués. Les deux joueurs ne souhaiteraient pas quitter le PSG sans percevoir l’intégralité de leur salaire. C’est ce qu’a fait savoir Julian Draxler à son directeur sportif, Luis Campos. Pour rappel, l’international allemand et le numéro 9 parisien sont tous les deux sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. Leur situation préoccupe la direction Rouge & Bleu.