Parmi les joueurs qui pourraient quitter le PSG cet été, le nom d’Abdou Diallo est souvent cité. Longtemps associé à l’AC Milan ou encore Naples, c’est aujourd’hui un troisième club de Serie A qui entre dans la course. En effet, selon les informations de Foot Mercato, l’international sénégalais serait surveillé par l’AS Roma. Ces derniers seraient aux aguets et prêts à faire une offre de prêt avec option d’achat obligatoire si rien ne bouge d’ici les dernières heures du mercato. Le média français affirme que le coach romain, José Mourinho, apprécierait le profil d’Abdou Diallo, et pourrait donc piocher à nouveau à Paris, après Georginio Wijnaldum.

Le PSG a une idée précise en tête

Si l’AS Roma est désormais un prétendant pour Abdou Diallo, il n’est pas celui attendu par le Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale espère de son côté qu’une offre de transfert arrivera d’outre-Manche, et plus précisément de West Ham, tant les Hammers avaient placé le numéro 22 parisien sur une short-list au moment de recruter Thilo Kehrer. Foot Mercato précise par ailleurs que le dossier Abdou Diallo « ne croule pas sous les propositions« .