Le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid – au Parc des Princes – arrive à grand pas. À six jours de l’affrontement, les deux clubs doivent faire face à l’état de santé de ses joueurs. Du côté madrilène, Ferland Mendy et Karim Benzema sont incertains selon la presse ibérique. Pour Paris, c’est Leandro Paredes qui n’est pas sûr de jouer. Neymar fait tout son possible pour être apte.

Absent de dernière minute du match à Lille, Ander Herrera souffre des ischio-jambiers. Il n’a pas participé à l’entraînement du jour du PSG comme le rapporte Dani Gil, reporter espagnol de plusieurs médias ibériques, implanté à Paris. Ce dernier assure que sa blessure n’est pas grave mais que son entourage est pessimiste pour sa présence dans le groupe pour le match de mardi.