LOSC / PSG : le groupe parisien avec Navas et sans Herrera

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG affronte le LOSC – au Stade Pierre Mauroy – en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Éliminé de la Coupe de France en début de semaine, le club de la capitale voudra se rattraper face aux champions de France en titre. De plus, cette rencontre permettra aux hommes de Mauricio Pochettino de se préparer au mieux pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid le 15 février prochain. Et ce dimanche en fin de matinée, le coach argentin a dévoilé son groupe pour le déplacement à Lille.

Comme attendu, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Neymar Jr sont absents pour cette confrontation face au 11e de Ligue 1. Touché au pied, Mauro Icardi manquera également ce rendez-vous. Autre forfait de dernière minute, celui d’Ander Herrera. Le milieu de terrain « a ressenti une gêne musculaire à la cuisse gauche. » Enfin, Marquinhos, Achraf Hakimi et Ángel Di María font leur retour dans le groupe parisien. En soins depuis son retour de sélection, Keylor Navas est apte. Pour rappel, Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont absents car ils disputent la finale de la CAN ce dimanche avec le Sénégal. Voici ci-dessous les 21 joueurs retenus par Mauricio Pochettino.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs (8) : Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Dagba, Kurzawa, Kehrer, Mendes

Milieux (6) : Verratti, Paredes, Danilo, Dina Ebimbe, Simons, Michut

Attaquants (4) : Mbappé, Di Maria, Draxler, Messi

Rappel du point médical

Sergio Ramos travaille en salle et reprendra la course en milieu de semaine prochaine.

Ander Herrera a ressenti une gêne musculaire à la cuisse gauche. Un point sera fait en début de semaine.

Georginio Wijnaldum est en reprise individuelle sur le terrain, il rejoindra le groupe la semaine prochaine après validation du département médical et performance.

Neymar Jr a bénéficié d'un complément thérapeutique samedi, pour lequel il restera travailler en salle pendant 48h avant de reprendre son protocole de reprise partielle avec le groupe.

a bénéficié d’un complément thérapeutique samedi, pour lequel il restera travailler en salle pendant 48h avant de reprendre son protocole de reprise partielle avec le groupe. Mauro Icardi est resté en soins samedi pour une douleur au pied gauche. Un nouveau point sera fait en début de semaine.