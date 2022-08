Ander Herrera s’exprime sur son départ du PSG

Ce samedi, le PSG a officialisé le départ d’Ander Herrera en prêt avec option d’achat en direction de l’Athletic Bilbao. Une opération qui a également été officialisée devant la presse à l’occasion de la présentation du milieu de terrain à San Mamés. L’occasion pour l’Espagnol de se confier et répondre aux journalistes présents sur place au sujet de son départ du PSG, notamment de la manière dont les choses se sont faites. Le désormais ancien numéro 21 parisien a dans un premier temps fait part du contexte dans lequel il se trouvait dans l’attente de son départ : « L’opération pour mon retour a été plus longue que prévu. C’était beaucoup de jours d’incertitude et vous cogitez beaucoup. Vous êtes parfois très positif et parfois moins. Cela n’a pas été facile et quand c’est comme ça, tout vous passe par la tête. Il y a eu des moments désespérés. Je vais essayer d’effacer ces moments d’incertitude et me concentrer sur ce qui m’attend, qui est très excitant. Je suis impatient de commencer« .

Ander Herrera a ensuite évoqué la manière dont il a été traité au Paris Saint-Germain : « On peut faire les choses différemment (Concernant son départ ; NDLR). C’est un club élégant qui m’a traité de manière phénoménale, les fans m’ont montré de l’affection et j’ai eu des coéquipiers irréprochables« . Le joueur de 33 ans a ensuite confié s’être entraîné « encore plus dur » lorsqu’il a été mis en dehors des plans de Christophe Galtier. Il a également avoué avoir eu d’autres opportunités qui se sont offertes à lui, mais qu’il n’a pas hésité lorsqu’il a eu l’opportunité de faire son retour à l’Athletic Bilbao.