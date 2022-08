Officiel – Ander Herrera prêté à l’Athletic Bilbao

Placé chez les indésirables, Ander Herrera ne s’entraînait plus avec ses coéquipiers depuis plusieurs semaines. Absent du groupe du PSG depuis la tournée au Japon, le milieu de terrain ne souhaitait pas quitter le club de la capitale et son confortable salaire. Mais avec le temps qui avançait et la perspective de réaliser une saison blanche, il a changé d’avis, cherchant un point de chute.

Il rejoint l’Athletic Club sous la forme d’un prêt avec option d’achat

Si les premières rumeurs faisaient état d’une possible rupture de contrat avec le PSG, Ander Herrera reste finalement sous contrat avec les Rouge & Bleu. Mais, il disputera la saison 2022-2023 du côté de l’Athletic Bilbao. En effet, ce samedi soir via un communiqué, les champions de France en titre ont officialisé le prêt avec option d’achat de l’Espagnol de 33 ans. Il retrouvera ainsi un club qu’il a côtoyé entre 2011 et 2014. Comme indiqué dans le communiqué du club de Liga, l’Athletic Club aura deux possibilités à l’issue de la saison. En effet, les dirigeants basques pourront acheter définitivement le natif de Bilbao ou obtenir un deuxième prêt du joueur.

Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Ander Herrera a remporté deux titres de champion de France, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des champions lors de ses trois saisons à Paris (95 matches). De son côté, le board parisien a réussi à se séparer d’un joueur placé sur la liste des transferts.