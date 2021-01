Andy Delort ne retrouvera ses deux “amis” Neymar et Leandro Paredes demain soir sur la pelouse du PSG dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 (21 heures, Téléfoot). En effet, l’attaquant montpelliérain s’est blessé ce jeudi à l’entraînement et souffre d’une déchirure musculaire. Un coup dur pour les Héraultais qui perdre leur capitaine et un joueur très précieux du onze de Michel Der Zakarian. Cette saison, Delort a participé à 18 matches de Ligue 1 pour 9 buts et 6 passes décisives. Sur son compte twitter, l’international algérien s’est voulu rassurant. “Actuellement, les gens souffrent énormément et vous me voyez me plaindre pour une déchirure ? Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais revenir plus fort. Veillez sur les plus fragiles.” Andy Delort qui avait déjà manqué le match aller entre le PSG et Montpellier. Pour rappel, le MHSC sera également privé de Jordan Ferri – suspendu – pour son déplacement au Parc des Princes.