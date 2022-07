Christophe Galtier est arrivé la semaine passée en tant que coach du PSG. Une décision qui a surpris beaucoup de supporters et d’observateurs, habitués à voir des noms plus huppés débarquer dans la capitale française. Le technicien de 55 ans va entraîner une équipe du standing du Paris Saint-Germain pour la première fois de sa carrière et devra donc faire évoluer sa méthode de travail comme il l’a avoué lors de sa conférence de presse de présentation.

« Il a l’expérience pour faire le meilleur là-bas ! »

Interrogé par le quotidien Nice Matin, Andy Delort est longuement revenu sur le départ de Chrsitophe Galtier dans le club parisien et regrette de ne plus être sous ses ordres. Mais l’international algérien est persuadé que son ancien coach a tout pour réussir au PSG.

« Comment j’ai vécu son départ ? J’ai bien profité avec lui, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j’espérais l’avoir comme coach. Entraîner de grands joueurs dans un si grand club, je comprends que c’est une opportunité qui ne se refuse pas. Je suis très heureux pour lui. On se ressemble beaucoup dans le caractère. Mon jeu, c’est de ne rien lâcher sur le terrain. Sur certains matchs, je voulais faire de mon mieux pour lui aussi. J’ai beaucoup appris à ses côtés. Ce n’est pas un hasard si c’est la saison où je finis le plus haut en L1 (5e), avec l’Europe au bout et pas mal de buts marqués (18).

Si je me doutais qu’il allait partir ? Un peu, oui. Après la saison que j’avais réalisée, c’était dommage de le voir partir. […]

S’il va devoir changer changer sa méthode de coaching ? J’ai regardé un peu sa conférence de presse, des choses vont changer, il l’a dit. Dans la préparation des matchs, il ne peut pas dire les mêmes choses, faire les mêmes choix qu’à Nice. Il a l’expérience pour faire le meilleur là-bas »