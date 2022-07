Analyse CS : Christophe Galtier, un succès promis à Paris ?

Lier la parole aux actes. La phrase « à Paris le bling-bling c’est fini » se calque parfaitement au choix Christophe Galtier. Il est important tout de même de s’arrêter là-dessus. Est-ce que le « bling-bling » rime avec le succès et est-ce que la fin de celui-ci rime avec l’échec ? Sûrement pas. Si le désormais ex-coach de l’OGC Nice n’entre pas (encore) dans la cours des entraîneurs « bling-bling », il sait tout de même ce qu’est le succès, et a largement les moyens de continuer de le connaître sous les cieux parisiens. Outre la piste Zidane, c’est dans ce sens que la réflexion a mené le Paris Saint-Germain à faire de Christophe Galtier son homme de banc. Si le technicien français semble arriver comme un ovni sur la capitale, le procédé peut sembler être le même que pour ses prédécesseurs à un détail près.

psg.fr

Christophe Galtier / Luis Campos, un duo gagnant ?

En préambule, il est tout de même intéressant de se pencher sur le changement de direction opéré par les décideurs rouge et bleu cet été. Car oui, avec la prolongation de Kylian Mbappé en point d’orgue, c’est toute la dimension organisationnelle qui s’en est vue bouleversée par la suite. Bouleversée certes, mais de manière positive, entendons-nous bien. Parce qu’on y reviendra plus bas, mais les trois derniers coachs qui se sont succédés sur le banc du PSG ont tous un profil plus ou moins identique. Ici, il n’est pas question de football à proprement parler, mais de la gestion d’un groupe. On le sait, entraîner les joueurs parisiens n’est pas tâche aisée. Au-delà de l’excuse des égos, c’est tout une problématique sous-jacente de gestion qui entre en ligne de compte. Car des égos, tous les vestiaires en sont constitués. Le tout est d’avoir assez de latitude pour pouvoir appréhender cette réalité de la meilleure des manières. Et précédemment, oui, on a clairement eu le ressenti qu’Unai Emery, Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino n’ont jamais pu arrêter leurs propres décisions, créant, de fait, une sorte de lassitude chez ces derniers.

Non pas qu’ils n’aient jamais eu voix au chapitre, loin s’en faut, mais quand on décide de nommer un directeur sportif aussi prégnant que Leonardo et qu’on ne lui laisse pas choisir son collaborateur privilégié, des tensions sont forcées d’apparaître. Là, avec l’intronisation de Luis Campos, la donne a été toute autre. En ce sens, le fait que ce soit lui qui ait pu nommer son homme de confiance révèle d’une véritable avancée. On est tous d’accord, Zinedine Zidane reste un coach Ô combien plus prestigieux. Néanmoins, les pouvoirs qui lui auraient été octroyées ne collaient nullement avec le rôle confié à Luis Campos. Si Christophe Galtier a, bien évidemment, tout à prouver, il aura à minima la sécurité d’être soutenu en interne, ce qui devrait logiquement sonner le glas des querelles intestines. Un luxe dont peu d’entraîneurs ont finalement jouit en terre parisienne jusqu’à présent, pour ne pas dire aucun. Ce choix se trouve donc en adéquation avec la ligne directrice qui semble se mettre en place au club depuis peu. Le néo coach francilien l’a, quant à lui, bien expliqué devant la presse : il sera suivi par sa direction tout au long de ses différentes décisions. Et si on voulait réellement voir les choses changer, c’était la meilleure option sur la table. Le reste sera entre les mains, libres, de Christophe Galtier.

Le cheminement qui mène à Galtier

Si on énumère Unai Emery, Thomas Tuchel, et Mauricio Pochettino, les trois derniers entraîneurs du PSG, le profil est plus ou moins similaire. Les trois sont des techniciens jeunes, et jouant au second plan de leur championnat respectif au moment d’être recruté par le club de la capitale. Loin de moi l’idée de comparer les championnats, les compétences des hommes, les palmarès de ceux-ci et les clubs occupés avant le Paris Saint-Germain, mais le cheminement qui mène à Christophe Galtier est le même. La différence ? L’ancien coach du LOSC est français, et forcément, vend moins de rêve aux observateurs du football. Quand on pense que le dernier coach en date du PSG est arrivé sur le banc avec un palmarès vierge et a beaucoup moins interrogé à son arrivée que « Galette » … . Cependant, il se passe aujourd’hui avec le choix Galtier, quelque chose qu’il ne s’est pas passé depuis bien longtemps au PSG : Une direction sportive qui choisit son homme de banc, et pour le coup, qui a des liens étroits avec celui-ci. La cohérence peut-être saluée, et elle sera à observer tant dans le travail et les résultats, que dans la communication.

Le rapport entre les idées et les moyens

Avant même d’avoir signé son contrat Christophe Galtier était la cible de critiques de la part des supporters du PSG. Et la critique qui revient le plus, comme si personne ne regardait les matchs, et tout le monde se contentait de reprendre en cœur : Le 4-4-2.

Il faut le noter et le souligner, Christophe Galtier connaîtra avec le PSG sa première grosse écurie européenne. Ses succès passés avec l’AS Saint-Etienne, et le LOSC ont été réalisés avec des effectifs et des vestiaires qui ne ressemblent en rien à ceux du Paris Saint-Germain. L’occasion pour lui d’appliquer la quintessence de sa philosophie et ses idées de jeu. Ce qu’il faut comprendre par là, c’est que le Christophe Galtier de l’ASSE, du LOSC ou même de l’OGC Nice, ne sera pas forcément celui du PSG. Je dirais même qu’il ne devrait pas être celui du PSG. Partout où il est passé, il a su tirer le maximum de son groupe, le maximum d’un vestiaire comme celui du club de la capitale, n’est évidement pas le maximum de ce qu’il a déjà connu : « Avant d’être un entraîneur, c’est un homme bien. Très proche de ses joueurs, Christophe Galtier est de bons conseils. Il sait obtenir la quintessence de son groupe« , comme nous l’expliquent nos amis de @actusainte, qui l’ont connu dans leur club entre 2009 et 2017.

Pointé du doigt pour son fameux 4-4-2, Christophe Galtier est un entraîneur pragmatique et qui sait s’adapter. Si le PSG semble destiné à évoluer dans une défense à 3 sous ses ordres, le système ne lui ai pas méconnu comme nous l’indiquent nos confrères stéphanois : « Son jeu n’est pas nécessairement alléchant, mais terriblement efficace. Il s’applique à bien défendre. Derrière, il est intransigeant et rigoureux. À Saint-Étienne, il sortait des compositions à 5 défenseurs : ça ne bougeait pas. Il n’oublie pas le fondamental« . Nouveau coach Rouge & Bleu et ancien défenseur durant sa carrière de joueur, Galtier pourrait donc amener une rigueur défensive qui a cruellement manquée au PSG de Pochettino. Un PSG qui, sous l’ère QSI, est celui affiche la plus mauvaise défense, avec 0,92 but encaissé en moyenne par match sous les ordre du technicien argentin.

psg.fr

Pour continuer dans ce sens, nous avons également interrogé un suiveur du LOSC qui a donc vu travailler Christophe Galtier pendant 4 saisons entre 2017 et 2021, Thomas Deleglise du média Le Petit Lillois, qui nous explique comment le technicien français s’adapte tactiquement et travaille avec son staff : « Pour parler du 4-4-2, on sait qu’il est friand de ce système mais je pense que Galtier est un entraîneur pragmatique qui n’insistera pas avec une tactique ou un dispositif qui ne fonctionne pas. Le 4-4-2, il l’a ramené à Lille et ça a bien marché. Il a surtout été soutenu et encouragé par ses adjoints pour continuer dans ce système. La preuve, Jorge Maciel (adjoint de Galtier et Gourvennec cette saison ; NDLR) a poursuivi avec ce système. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il est très à l’écoute du staff technique et qu’il n’imposera pas le 4-4-2 s’il y a des meilleures solutions avec les joueurs qu’il possède« . Pour rappel, c’est Joao Sacramento, qu’il a déjà connu à Lille, qui devrait être l’adjoint de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Un adjoint qui a également été celui de Mourinho à Tottenham puis à Rome.

Un défi de taille l’attend à Paris

Ce qui lui a légitimement été reproché, son manque d’expérience face à un vestiaire comme celui du PSG. Faire face à des stars qu’il n’a jamais eu, et sans lui manquer de respect, qu’il n’aura peut-être jamais plus, tant le vestiaire du PSG est starifié. C’est un coach qui a un fort caractère, qui n’est pas dans la calinothérapie, mais sait créer le lien avec ses joueurs, sans devenir leur ami, comme nous l’explique notre confrère du Petit Lillois : « Christophe Galtier est un homme qui a fait l’unanimité dans tous les vestiaires dans lesquels il est passé. Le PSG, ce n’est pas un club comme les autres puisqu’il y a des stars, des egos. Sa meilleure qualité, c’est sa proximité avec les joueurs, sa manière de les gérer. Il n’y peut être pas d’énorme stars comme Mbappe, Messi ou Neymar à Lille mais il y a des joueurs qui ont des petits caractères« , en se remémorant la gestion de joueurs comme Burak Yilmaz ou encore Renato Sanches, parfaitement menée dans le nord de la France. L’aspect mental est également très important chez Christophe Galtier, lui qui confiait aimer « toucher ses joueurs » sans pour autant les blesser (Canal + , Novembre 2019).

[VIDEO] « Ce que Christophe Galtier va changer au PSG ! »

Avec Mickaël Rufet