Depuis le début de la semaine, les joueurs du PSG ont repris le chemin de l’entraînement afin de préparer au mieux l’exercice 2022-2023. Le nouveau coach des Rouge & Bleu – Christophe Galtier – pourra profiter d’un groupe au complet avant le premier match officiel de la saison face au FC Nantes au Trophée des Champions, le 31 juillet prochain. En effet, les internationaux comme Keylor Navas, Gigio Donnarumma, Marco Verratti, Neymar Jr ou encore Lionel Messi participent déjà aux séances collectives depuis quelques jours. Et ils seront bientôt rejoints par d’autres internationaux qui retrouveront le Camp des Loges demain : Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Danilo Pereira ou encore Kylian Mbappé.

Mbappé s’entraîne à Monaco depuis quelques jours

Mais pendant leurs vacances, certains en ont profité pour avancer dans leur programme de reprise. Comme le rapporte RMC Sport, Kylian Mbappé prépare déjà sa rentrée. Après un été chargé avec sa prolongation de contrat jusqu’en 2025, la Ligue des Nations avec l’Equipe de France et un voyage à New York pour une action de son association IBKM (Inspire by Kylian Mbappé), l’attaquant de 23 ans est actuellement à Monaco pour préparer au mieux la saison à venir. « Kylian Mbappé s’entraîne quotidiennement depuis mercredi dernier », rapporte RMC. Le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 utilise et s’entraîne dans le nouveau centre de performance de l’AS Monaco, après avoir demandé dans la plus grande discrétion l’accord de la direction monégasque. « Au programme, des séances dirigées par son père, Wilfrid Mbappé, aux côtés de ses frères Ethan Mbappé et Jires Kembo (son demi-frère, ndlr) », précise le média sportif. Des entraînements de 2 heures avec plusieurs ateliers de passes et frappes étaient programmés. « La journée de jeudi aura été la plus intense, avec le matin une séance de musculation et l’après-midi un entraînement », précise le média sportif. Désormais, le champion du Monde 2018 est attendu au Camp des Loges ce lundi et aura l’occasion de retrouver ses coéquipiers et de rencontrer son nouvel entraîneur.