Galtier, un atout pour le PSG dans la piste Thuram ?

On le sait, le PSG souhaite accélérer dans ce mercato pour se renforcer à des postes clés. Après l’arrivée de Vitinha, le club de la capitale avance sur les dossiers de l’attaquant et en défense centrale avec Skriniar. Mais les Rouge & Bleu souhaiteraient aussi ajouter une nouvelle pièce dans le cœur du jeu. Si le nom de Seko Fofana a pris du plomb dans l’aile depuis quelques jours, celui de Khephren Thuram est revenu ce matin dans le journal L’Équipe.

Dégraisser en priorité

En effet comme l’a annoncé le quotidien sportif dans son édition du jour, Luis Campos serait intéressé par deux pistes françaises en Ligue 1, celle menant à Hugo Ekitike et à Thuram. L’Équipe explique que le PSG “pourra séduire” le milieu de l’OGC Nice avec l’aide de Christophe Galtier. Le nouveau coach parisien a côtoyé l’international espoir pendant un an à Nice et l’a fait jouer 36 rencontres de Ligue 1 la saison passée. Mais pour que cette piste se concrétise, il faut que le Paris Saint-Germain dégraisse à ce poste. Des joueurs comme Idrissa Gueye, Danilo Pereira ou encore Ander Herrera pourrait quitter la capitale cet été. Plus de détails sur les dossiers des départs à retrouver dans la revue de presse de ce dimanche.